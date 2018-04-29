戴資穎衛冕亞錦賽 重回球后寶座

世界排名第2的台灣羽球女將戴資穎（圖）29日在中國武漢舉行的亞洲羽球錦標賽女單決賽中，以直落二擊敗中國女將陳雨菲。（中央社檔案照片）
（中央社台北29日綜合報導）台灣羽球名將戴資穎今天在亞洲羽球錦標賽女單決賽中，以21比19、22比20擊敗中國大陸的陳雨菲。戴資穎這次比賽一局未失奪冠，在下週公布最新的世界排名中，將重登球后寶座。
由於目前世界排名第一的日本好手山口茜因傷未參賽，戴資穎只要成功衛冕，就可以重回球后寶座，戴資穎也沒有讓球迷失望，從首輪開始，就一路以直落二過關，今天的決賽同樣以直落二擊敗陳雨菲，在本屆亞錦賽一局未失奪冠。
年僅20歲的陳雨菲被認為是中國目前的第一女單，但加上今天這場比賽，8度對上戴資穎都吞敗，儘管今天表現不差，還是無法擊敗戴資穎。
戴資穎去年成為台灣羽球史上第一名拿下亞錦賽女單冠軍的球員，今年成功衛冕，更是自2008年中國名將蔣燕皎後，10年來第一個在女單項目成功衛冕的球員。不過歷年亞錦賽女單冠軍最多的是中國葉釗穎，她曾拿下5座冠軍。
這也是戴資穎今年球季的第3座冠軍，戴資穎今年已經拿下印尼名人賽與全英公開賽的冠軍，另外在馬來西亞羽賽決賽失利，獲得亞軍。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070429
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