風場開發正式起跑 開啟再生能源新頁

離岸風電遴選結果30日出爐，共有台電、中鋼、達德、沃旭能源等7家開發商的10個離岸風場獲選。（中央社）

（中央社記者廖禹揚台北30日電）政府採取「先示範、次潛力、後區塊」3階段推動離岸風電，逐步培養國內開發能量，經濟部今天公布開發商遴選結果，為台灣風電產業邁向國際化的重要里程碑。



政府規劃2025年再生能源發電配比將達20%，離岸風電為發展主力之一，採取「先示範、次潛力、後區塊」3階段推動離岸風電。



在第一階段「示範」部分，由於台灣過去較缺乏離岸風電開發相關經驗，政府藉由獎勵補助方式，鼓勵業者投入目前風險相對較高的離岸風電開發工作，並逐步檢視、改善國內法規、配套措施或產業能量不足狀況。



位於苗栗縣外海的海洋風電（Formosa I）已完成2座示範機組共8MW（百萬瓦），並在去年4月商轉，第二階段120MW預計於明年底商轉；彰化縣外海的台電示範案也在今年2月決標，目標在2020年底併聯發電，總裝置容量約109MW。



第二階段「潛力場址開發」部分，在排除生態保護區、國防限制範圍等既有法規已排除或限制的區域後，政府盤點出36個潛力場址，將既有環境資料提供業者參考並備查登記，以參加遴選或競價方式爭取開發容量，總開發潛能域估約達23GW。



目前已有18個案場通過環評，總規劃容量約10GW，爭取2020年前完工併網0.5GW，以及2021至2025年完工併網3GW裝置容量。經濟部今天公布遴選結果，達德（wpd）、沃旭能源、上緯與麥格理、北陸電力（NPI）、哥本哈根基礎建設基金（CIP）、台電、中鋼等7家廠商脫穎而出；未爭取到遴選分配容量的廠商，若在遴選階段評分達60分以上，得以競價方式爭取其餘裝置容量。



2020年完工併聯遴選分配容量738MW，2021至2025年完工併聯遴選分配容量3098MW，總計容量達3836MW，扣除遴選分配容量後，6月開放競價容量約有1.7GW。



待競價結果出爐，經濟部規劃在7月統一與所有業者簽訂行政契約，確保業者如期如質完成開發，在遴選時若有承諾產業關聯效益，或是與國內業者及學校合作的部分，也會納入契約，並針對契約內容每季辦理監督查核。



獲選廠商若在今年底前取得電業籌設許可，與台電簽署購售電合約，即可適用今年的再生能源躉購費率，選擇適用固定20年躉購費率者，每度電是新台幣5.8498元；選擇適用階梯式躉購費率者，前10年適用費率為每度7.1177元，後10年起適用費率為3.5685元。未在今年底前簽約者，則適用簽約當年度費率。



透過前2個階段，國內法規、基礎設施及產業都蓄積足夠能量後，第3階段「區塊開發」將由政府主導場址篩選及公告作業，先透過政策環評作業確保離岸風電與環境保育和平共存，以減少業者後續環評的作業時間，並利用大規模區塊開發，統整鄰近風場資源及設備，可降低成本並加速開發。



此外，透過分期分區方式，定期定量釋出開發區塊，可確保穩定市場需求，作為國內相關產業持續發展的動能。



隨著經濟發展，台灣用電量逐年上升，核電、火力發電面臨環保問題，發展再生能源成為當務之急，為搭配國內外業者投入開發離岸風電腳步，政府也積極建設基礎設施，目前已規劃在台中港興建施工碼頭，在興達港及台北港興建水下基礎碼頭，針對後續風機運維所需，也將在彰化漁港興建運維碼頭。



針對業者最關心的併網容量問題，台電盤點既有風力發電可用併網容量約3.5GW，後續將在2021至2025年陸續增加離岸風電專用併網容量約7GW，預估在2025年底可達到10.7GW離岸風電專用電網併網容量。（編輯：林孟汝）1070430