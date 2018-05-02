美媒爆料：鈴木一朗可能本週宣布退休

44歲日籍球星鈴木一朗今年重回老東家美國職棒西雅圖水手隊懷抱，本季出賽14場。（檔案照片／共同社提供）
（中央社記者黃巧雯台北2日綜合報導）44歲日籍球星鈴木一朗今年重回老東家美國職棒西雅圖水手隊懷抱，不過有美媒爆料，鈴木一朗有可能在本週主場賽事宣布退休，但不確定是否會再回到日本打球。
洛杉磯天使「投打二刀流」日籍球星大谷翔平受左腳踝受傷影響，延後先發登板，但有可能在本週與水手隊的系列戰登板，有機會對上鈴木一朗。
不過，在大谷翔平、鈴木一朗兩人可能對決之前，Root Sports記者亞當（Brad Adam）在廣播節目中透露，根據與鈴木一朗的聯繫對話內容，感覺本週水手隊主場賽事，將是鈴木一朗在大聯盟的最後賽事，鈴木一朗應該會想要以水手隊球員身分退休。
水手隊今天起在主場與奧克蘭運動家隊進行3連戰，接著在主場與天使隊交手3場，後續將展開7場客場之旅。
先前鈴木一朗曾喊話，想打到至少50歲，目前不確定未來鈴木一朗是否會回到日本延續棒球生涯。
鈴木一朗本季出賽14場，41打數9支安打，2次保送，打擊率2成20。（編輯：施燕飛/唐聲揚）1070502
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