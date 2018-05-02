戴資穎重登世界球后：排名只是好看而已

中華電信董事長鄭優2日宣布，MOD代言人導演吳念真和台灣羽球女將戴資穎（圖）將進一步代言中華電信4G。他表示，看好吳念真、戴資穎的形象塑造與吸客能力。 中央社記者張新偉攝 107年5月2日
（中央社記者李晉緯台北2日電）台灣羽球女將戴資穎因世羽聯賽程安排意外自球后寶座退位，在衛冕亞錦賽冠軍後可望重回世界第一，對此她認為排名「只是好看而已」，自己會以平常心看待。
世羽聯（BWF）每週公布最新世界排名，排名依所有選手過去52週內，獲得最高積分的10場比賽加總作為排序基準，戴資穎在2016年11月成為世界球后並蟬聯72週。
本次亞洲錦標賽前，戴資穎在去年的新加坡公開賽冠軍積分過期後，以302分之差將球后寶座讓給日本女將山口茜，這次亞錦賽戴資穎衛冕成功，山口茜則因傷缺賽，讓戴資穎預計可在3日公布的最新世界排名，重新回到世界第一的位置。
對此戴資穎表示，其實之前她就一直沒有想太多，唯一的感覺就是在發現兩場大比賽移到其他時間後，只要時間一到，「我的積分會被扣很多」；同樣的，本週可望重回球后寶座，戴資穎表示，她仍會以平常心看待，「畢竟積分會一直有變動，排名自然也會上上下下」。
戴資穎提到，世界排名或球后的稱號，對她來說「只是好看而已」，因為大家的積分其實都很接近，如果真的要說「好處」，大概只有可以優先選擇球衣顏色，她說：「其實我比較喜歡黑色的球衣，亞錦賽前本來以為遇到山口茜時需換球衣，但她沒辦法打，我就可以一直穿自己比較喜歡的黑色的無袖球衣。」
戴資穎在2016年11月起，連續位居世界第一達72週，自2009年世界排名積分有正式紀錄以來，僅次於中國大陸女將李雪芮的124週、王儀涵的116週，排名第三。（編輯：黃于）1070502
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