美中貿易談判登場 雙方刻意降低外界期待

圖為北京天安門廣場懸掛中國及美國國旗。（檔案照片／中新社提供）

（中央社北京3日綜合外電報導）美國和中國領導官員今天在北京展開重大的貿易談判，但雙方都試圖降低外界對這兩個全球最大經濟體能快速化解激烈爭端的期待。



美國總統川普揚言對中國輸美價值數百億美元的貨品課徵高額關稅，引發雙方一連串以牙還牙報復措施，燃起美中可能爆發破壞性貿易戰的憂慮。



中國外交部發言人華春瑩昨天在例行記者會中說：「指望通過一次磋商解決所有問題，可能不太現實。」



華春瑩今天在宣布貿易談判展開時說：「這必須是基於平等和相互尊重基礎上的磋商，結果應該是互利共贏的，讓我們等等看。」



美方代表團成員包括，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）、美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、白宮經濟顧問納瓦洛（Peter Navarro）、柯德洛（Larry Kudlow）、艾森斯坦（Everett Eissenstat）和美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）。



美方代表團多數成員在前往美國大使館和啟程赴談判地點釣魚台國賓館前，先在北京市中心一家飯店會合。在走向車隊時，美國官員微笑不理會記者的高聲提問。柯德洛還一度豎起大拇指。



從著書「致命中國」（Death By China）的納瓦洛到曾公開表達有信心化解貿易爭端的前高盛（Goldman Sachs）經理人梅努欽，眾所周知，美方代表團的每位成員都對中美貿易爭端抱持著強硬程度不一的強烈定見。



川普則是在華府觀察貿易談判進行，並發表推文。就在美國代表團在北京的飯店準備談判之際，川普推文寫道：「我們偉大的金融團隊已經在中國，努力磋商一個貿易上公平競爭的環境。」



「我期待在不是太久的未來和習主席會面，我們總是有良好（非常好）的關係。」（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1070503