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體育署6年足球計畫 聘50名教練規劃6大場地

發稿時間：2018/05/03 21:48

最新更新：2018/05/03 22:10

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教育部體育署長林德福3日表示，為厚植台灣足球實力，將聘用50名基層專任教練，並創立職業足球聯賽。圖為2019年亞洲盃足球賽資格賽時，中華男足在台北田徑場對上巴林。（中央社檔案照片）教育部體育署長林德福3日表示，為厚植台灣足球實力，將聘用50名基層專任教練，並創立職業足球聯賽。圖為2019年亞洲盃足球賽資格賽時，中華男足在台北田徑場對上巴林。（中央社檔案照片）

（中央社記者李晉緯台北3日電）教育部體育署長林德福今天表示，為厚植台灣足球實力，將聘用50名基層專任教練，並創立職業足球聯賽，要讓踢球的孩子和家長「看得見未來」。

台灣足球世界排名4月中旬上升到121名，創下史上新高，體育署喊出6年內要挺進前100名的目標。林德福下午在例行記者會表示，台灣要拚足球，從基層做起或扶植菁英，兩種作法都不能偏廢，他計畫一次打通台灣足球的任督二脈。

他說，將把在國中、高中出現的梯隊斷層補起來，未來並打算提供補助，釋出50個專業教練名額，除提供工作機會，也幫助建立基層球隊。

台灣目前有超過170人具專業足球教練資格，但僅有27人在校內任教，未來體育署計畫用足球6年計畫的經費，讓50名專業教練進到基層，進而達到大學足球隊16隊、高中32隊、國中64隊的預定規模。

林德福也提到，宏都拉斯駐台大使知道台灣正積極發展足球，曾與他會面並表達願意推薦3名教練來台指導，並可讓宏都拉斯優秀好手來台就學，交流足球發展。

另外，林德福說，要讓台灣足球成長，提供誘因也十分重要，他希望藉由成立職業聯賽，讓大家「看得到未來」。

至於成立職業聯賽最需要的場地、經費問題，林德福表示，將依政府推動的前瞻計畫，投入新台幣24億的經費，規劃讓台北田徑場、板橋第一運動場、新竹縣第一運動場、台中足球園區、高雄世運主場館旁的楠梓運動場、宜蘭運動公園田徑場等6處場地，未來作為職業隊主場，並成為地方足球發展中心。

林德福並希望國營事業一起加入，支持足球運動發展，他也曾向行政院院長賴清德提到，可循台灣啤酒成立超級籃球聯賽（SBL）球隊的模式等，都是可行辦法。（編輯：黃瑞弘）1070503

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