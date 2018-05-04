/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 孫越 丁守中 周伯勳 地震

水手宣布鈴木一朗轉任特助 本季不再出賽

> rss

水手宣布鈴木一朗轉任特助 本季不再出賽

發稿時間：2018/05/04 03:37

最新更新：2018/05/04 03:37

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社西雅圖3日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB西雅圖水手隊今天宣布，日本籍老將外野手鈴木一朗將轉任球團特別助理，自今天開始生效，他本季雖然不會再上場比賽，但仍將積極參與球團比賽與訓練。

ESPN報導，鈴木一朗的經紀人鮑格斯（John Boggs）表示，這位44歲的日籍球星還不會退休。他說：「鈴木一朗2018年將扮演不同角色，2019年還沒有成定局。…未來的事還沒確定。」

水手隊總經理狄波多（Jerry Dipoto）表示，鈴木一朗將移出球隊25人名單，已選出小聯盟3A塔科馬隊右投手戈德爾（Erik Goeddel）遞補他的位置。

狄波多表示：「我們要確保能掌握一朗在球場外帶給球隊的所有價值。這個新角色有助於此，雖然它將隨時間變化，關鍵是一朗與我們的球團同在，將增加我們贏球的機會。這是我們的也是一朗的頭號優先目標。」

鈴木一朗的新身分將使他無法在2018年球季重返出賽球員名單。他未來將與球團各方面人員合作，也將以他的經驗在外野防守、跑壘和打擊等方面提供協助。

狄波多指出，除了鈴木一朗將不再上場比賽外，球隊並不希望他目前所做的事有所改變，相信以他的輝煌紀錄、個性、獨特見解和工作倫理，將可影響年輕和資深的球員。

他又說，這項合約雖然只涵蓋2018年球季，但水手的目標是鈴木一朗能長期作為球團成員。

日本共同社稍早報導，鈴木一朗將轉任球團特別顧問，本季其餘的賽事不再以球員的身分出場，但將與球隊同行，邊練球邊支援球員。

報導說，他之前已公開表示，至少要打棒球到50歲，持續打球的意願強，本季以後，他身為水手隊的一員，如果球員當中有傷兵的話，他可能會再以球員身分上場打球。（譯者：林治平）1070504

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP