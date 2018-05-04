證交所要求上市公司 7日提交教師獨董資料

台灣證券交易所發函給各上市公司，要求在7日前交出教師擔任獨董的資料。（圖取自台灣證券交易所網頁www.tse.com.tw）

（中央社記者王承中、田裕斌台北4日電）國民黨立委陳學聖今天表示，台灣證券交易所發函給各上市公司，要求在7日前交出教師擔任獨董的資料，造成公司、教師人人自危，證交所也證實發出問卷清查獨董聘任狀況。



針對台大校長遴選問題，金管會主委顧立雄昨天表示，教授管中閔在未取得台大正式同意前不應該參與董事會決議，因為這會有害公司治理，並將請證交所釐清上市櫃獨董申請程序。



台灣證券交易所證實，收到金融監督管理委員會指示，全面清查上市公司聘任獨董情形，並在今天下午全面發出問卷，要求上市公司在7日下午2時交回。



證交所副總經理陳麗卿表示，在昨天傍晚接獲金管會指示進行調查，因為立法院昨天在質詢時要求金管會全面清查上市櫃公司獨董聘任狀況，金管會主委顧立雄也允諾辦理。



根據問卷內容，證交所對上市公司獨董聘任調查內容鉅細靡遺，包括在聘任公私立大專院校教師兼任獨董前，是否取得學校同意函、同意函取得日期、獨董酬金起算日、是否與獨董任職學校簽訂產學合作或學術回饋金契約等問題。



證交所指出，國立大學教授兼公司獨董，須先簽訂產學合作契約及取得學校同意，屬教育部「公立各級學校專任教師兼職處理原則」相關規定，與證券交易法中有關獨董資格認定無關，並不影響獨董的職權行使。



國民黨立委陳學聖今天下午召開記者會表示，今天接獲部分上市公司來電表示，證交所今天發函給各上市公司，要求這些公司在7日前交出所有大學教師擔任獨董的各種資料。



陳學聖說，過去上市公司聘請教師擔任獨董，是為了給產業界一些意見，而教師擔任獨董，也可幫助產學合作。蔡政府現在全面徹查教師擔任獨董，不僅教師人人自危，上市公司也很擔心受到傷害。



他說，證交所要求上市公司在7日前提出相關資料中，包含教師兼職獨董前是否符了學校相關規定、教師如未於公司取得學校同意函前即出任獨董，是否已支領獨董報酬等，造成公司、教師擔心成為下個獵殺對象，希望行政單位莫再做無謂追殺。



陳學聖表示，兼職獨董很單純，過去是雙方有默契，只要老師與公司談好，並取得學校同意，談妥回饋金後，就可上任獨董，公文再後補，但現在看起來時間序比產學合作重要，管中閔就是因此被拔，其他老師也開始擔憂是否會因此受懲處。陳學聖憂心，以後公司恐請不到好的學者擔任獨董。（編輯：張良知）1070504