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陳偉殷對紅人挨兩轟掉4分 吞本季首敗

發稿時間：2018/05/05 11:05

最新更新：2018/05/05 11:32

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美國職棒MLB邁阿密馬林魚台灣左投陳偉殷4日迎戰辛辛那提紅人隊，吞下本季首敗。（圖取自馬林魚官網 www.mlb.com/marlins）美國職棒MLB邁阿密馬林魚台灣左投陳偉殷4日迎戰辛辛那提紅人隊，吞下本季首敗。（圖取自馬林魚官網 www.mlb.com/marlins）

（中央社記者尹俊傑紐約4日專電）美國職棒MLB邁阿密馬林魚台灣左投陳偉殷今天迎戰辛辛那提紅人隊，主投4局挨兩轟，失4分。馬林魚全場僅擊出5支零星安打，終場以1比4輸球，陳偉殷苦吞本季首敗。

陳偉殷因左手肘拉傷未能趕上開季，今晚客場迎戰紅人，是他4月28日脫離傷兵名單後，本季第2度先發。此役也是陳偉殷大聯盟生涯第150場出賽，初次先發迎戰紅人隊。

陳偉殷1局下遭遇亂流，在腹背受敵情況下，先遭紅人第4棒斯瓦瑞茲（Eugenio Suarez）轟出3分砲，接著又被第5棒杜瓦（Adam Duvall）敲出陽春砲，首局掉4分。

陳偉殷接下來穩住陣腳，2、3局雖然都讓紅人隊進占得點圈，最後都化解危機，4局下還投出三上三下，單局僅用10球。不過，陳偉殷此役用球量偏多，主投4局就用掉82球，其中47球為好球。

5局上，馬林魚第8棒布林森（Lewis Brinson）擊出中外野方向陽春砲，追回1分。馬林魚隨後將擔任先發第9棒的陳偉殷換下，由李維拉（Yadiel Rivera）代打，陳偉殷結束投球任務。

馬林魚打線後繼乏力，6局後未再得分，終場以1比4敗給紅人。陳偉殷吞下本季首敗，馬林魚則苦吞本季第20敗，持續在國家聯盟東區墊底。

陳偉殷這場比賽主投4局，被擊出5支安打，包括2發全壘打，送出2次三振、4次保送，失掉4分都是自責分，防禦率由賽前的1.69升至4.82，本季戰績為1勝1敗。

由於陳偉殷傷癒復出不久，馬林魚球團格外保護，避免過度使用。陳偉殷4月28日對科羅拉多洛磯隊取得本季首勝時，主投5.1局，僅用68球便退場，這場比賽是他時隔近一年首度在大聯盟先發。（編輯：高照芬）1070505

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