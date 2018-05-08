聯發科晶片救火 中興通訊獲續命丹

中國電信大廠中興通訊遭美封殺之際，聯發科獲經濟部放行，恢復向中興出貨。（檔案照片／中新社提供）
（中央社記者尹俊傑紐約7日專電）中國電信大廠中興通訊遭美封殺之際，聯發科獲經濟部放行，恢復向中興出貨。華爾街日報報導，中興有如獲得「續命丹」，但分析師警告，聯發科的晶片無法解決中興所有難題。
隨著美中貿易摩擦加劇，中興成為華府開刀對象。美國商務部4月16日以中興違反制裁規定為由，禁止美國廠商向中興供應關鍵零組件7年。中興隨後指出，這項禁令「嚴重危及中興通訊的生存」。
美方禁令沒有直接涵蓋台灣廠商，但經濟部國際貿易局仍將中興通訊及子公司中興康訊列入台灣戰略性高科技貨品出口管制對象，要求台灣廠商向兩家公司出口貨品前，都須先取得戰略性高科技貨品輸出許可證，再向海關報運出口。
聯發科4月28日公告，依經濟部要求，正積極準備相關文件，申請中興通訊貨品出口許可證，以期儘速獲得許可證後，依法繼續順利出貨。
華爾街日報報導，聯發科發言人今天表示，已於4日獲准恢復向中興出貨。經濟部官員證實向聯發科發放許可證，並提到還有數家台灣廠商仍在等候許可，但這名官員不願透露廠商名稱。
中興旗下多款智慧型手機採用聯發科晶片，聯發科獲准繼續向中興出貨，恢復中興供應鏈中的重要一環。
投資銀行傑富瑞（Jefferies）電信業分析師李裕生指出，中興可仰賴聯發科取代其他廠商的晶片，但不大可能解決所有難題。美國半導體大廠高通（Qualcomm）原本預計提供中興5G晶片，計畫已被美方禁令打亂，而高通的高階晶片是聯發科無法替代的。
李裕生說：「聯發科能向中興供應晶片是好事，但不夠好。」
中興許多關鍵零組件都倚賴美國廠商，包括智慧型手機和電信設備零件。除了半導體等關鍵硬體，美方禁令也可能使中興智慧型手機無法採用Google開發的作業系統Android。
中興6日宣布，已正式向美國商務部申請暫緩執行禁令。在上週於北京舉行的美中貿易磋商中，中方代表也就這項禁令向美方表達關切。（編輯：陳俊碩）1070508
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