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川普退出核協議 國際油價漲近3%創3年半新高

發稿時間：2018/05/09 21:49

最新更新：2018/05/09 22:10

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（中央社倫敦9日綜合外電報導）美國總統川普宣布退出伊朗核子協議，將對伊朗原油出口實施制裁。國際油價今天應聲大漲近3%，攀抵3年半高點。

法新社報導，在市場預期川普將退出2015年簽訂的伊朗核子協議心理下，國際兩大原油期貨價格近幾周來走高，更觸及3年半高點。

XTB交易集團首席市場分析師齊塔姆（David Cheetham）說：「毫無疑問，外界普遍都會感受到這項決定的地緣政治衝擊。一旦實施這些制裁，每天實際上會有多達100萬桶原油供給從市場上被抽走，這代表原油供應面的大衝擊，已使油價攀抵2014年以來的高點。」

基準倫敦布倫特原油期貨今天漲至77.20美元，創2014年11月以來高點；紐約西德州原油期貨攀抵71.17美元，同樣創下3年半高點。

在美國退出伊朗核子協議後，全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯表示，將採取所有必要措施，避免發生供給短缺。

沙烏地能源部昨天深夜發表聲明指出：「王國將和石油輸出國家組織（OPEC）內外的主要產油國合作，也將和主要消費國合作，並且控制供給短缺的任何衝擊。」

在沙烏地阿拉伯掛保證喊話前幾小時，川普才宣布將退出具里程碑意義的伊朗核子協議。

川普也重新實施美國制裁，此舉恐抑制伊朗出口原油的能力。石油是伊朗的主要公共收入來源。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1070509

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