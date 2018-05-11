/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 馬來西亞 川金會 中華電信 民視
> rss

中興通訊主要經營活動喊停 客戶急忙尋備案

發稿時間：2018/05/11 01:17

最新更新：2018/05/11 07:35

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
中國電信大廠中興通訊遭美封殺後，宣布主要經營活動喊停。（檔案照片／中新社提供）中國電信大廠中興通訊遭美封殺後，宣布主要經營活動喊停。（檔案照片／中新社提供）

（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）中國電信大廠中興通訊遭美封殺後，宣布主要經營活動喊停。位於深圳的中興工廠已停工數週，中興遍及全球的電信客戶則被迫評估影響，研擬應變方案，以防中興斷貨。

中興被控違反美國制裁伊朗和北韓的禁運規定，去年與美方達成和解。隨著美中貿易摩擦加劇，美國商務部4月16日以中興違反和解協議為由，禁止美國廠商向中興供應關鍵零組件7年。

中興暫停股票交易數週後，於9日公告，受上述禁令影響，中興「主要經營活動已無法進行」。中興提到，目前「公司現金充足」，正積極與美國政府相關部門溝通，推動美國政府調整或取消禁令。

紐約時報報導，中興成為美中「高科技冷戰」下的首個受害者。

紐時檢視中興最新內部指令發現，中興要求員工安撫焦慮不安的客戶，但要避免和客戶提及中興未來7年無法使用的美國技術。中興是中國在海外市場最成功的科技廠商之一，年營收約170億美元（約新台幣5100億元），報導形容，中興如今「面臨死刑」。

中興高度依賴美國供應商，無線基地台採用美國微晶片，光纖網路使用美國光纖零組件，智慧型手機則採用Google開發的作業系統Android，美方禁令使中興陷入巧婦難為無米之炊的困境。

報導指出，在川普政府威脅以貿易戰阻撓中國發展先進產業之際，中興的困境向北京高層充分展現，中國在科技領域必須更自給自足的理由。中國雖傾力追趕，在微晶片領域仍落後國際大廠，中興遭美封殺，可能會讓北京真正下定決心升級中國微晶片產業。

華爾街日報報導，中興宣布主要經營活動喊卡後，遍及全球的客戶忙著評估業務關係，擔心中興組裝線停擺，手機與電信設備供貨即將斷炊。

澳洲電信公司（Telstra）今天宣布，由於無法保證供貨，中興代工的自有品牌智慧型手機將下架。中興手機在美主要通路AT&T和非洲最大電信商之一的MTN則表示，正在評估美國禁令對中興的影響。

中興位在廣東省深圳市南山區的總部員工表示，他們持續簽到並照常領薪水，但工廠4月就已停工。

一名21歲的作業員說，他4月20日左右就停工，現在每天上午接受教育訓練，閒暇時間就在宿舍休息。另一名也是4月停工的作業員表示，他不怨恨美國封殺中興，因為這會促使中國創新並發展自主技術。

報導引述知情人士指出，中興許多高層樂觀期待，只要美中貿易緊張緩和，禁令就有轉圜機會。中興6日宣布，已正式向美國商務部申請暫緩執行禁令。（編輯：林治平）1070511

延伸閱讀》中國晶片發展何去何從？專家點出最大問題

延伸閱讀》聯發科晶片救火中興通訊 分析師：無法解決所有難題

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 中興 晶片 美國
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP