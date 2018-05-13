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499吃到飽之亂 消費者不滿相對剝奪感

發稿時間：2018/05/13 09:12

最新更新：2018/05/13 09:28

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電信三雄限時7天開放全民申辦499吃到飽方案，引爆台灣電信史上空前的申辦熱潮。（中央社檔案照片）電信三雄限時7天開放全民申辦499吃到飽方案，引爆台灣電信史上空前的申辦熱潮。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北13日電）499吃到飽開放全民申辦，引爆熱潮和一系列亂象，網喻是繼衛生紙後的「499之亂」，多數用戶不滿的是「相對剝奪感」，而在這場空前盛會中，業者和消費者都凸顯矛盾之處。

電信三雄限時7天開放全民申辦499吃到飽方案，引爆台灣電信史上空前的申辦熱潮，以中華電信（2412）用戶反應最熱烈，客服打不通、官網塞爆，大批人潮湧入門市，營業時間結束，門市人員只好把鐵門拉下來把爆量的客戶繼續辦完，加班至凌晨1、2時，隔日不到開門時間，又迎來百人以上的排隊人潮。

這讓人聯想起實體賣場被搬空、網購平台大缺貨的「衛生紙之亂」，電信業者引起的「499之亂」更是轟動全台，規模有過之而無不及。

就有民眾分析，她等了2.5小時申辦成功，但原本月租費是新台幣1336元，現在變成499元，計算剩下約期，立刻省1萬3000元，換算下來，排隊的這2.5小時，時薪高達5200元，難怪吸引全台民眾瘋搶。

但在這場空前的盛會中，許多用戶的火氣不小，除了久候的不耐煩，其實是「相對剝奪感」作祟。

「為什麼明明用一樣的網路，網內和網外分鐘數都還比較少，我的資費卻比他的貴上快2倍？」路小姐才剛簽約877購機合約，電信業者就推499元短期促銷，心中浮出的不滿與疑問和多數人相同。

對此，中華電信董事長鄭優在11日的記者會上說，如果在通路買一件衣服，經過一個禮拜後打8折，有理由要求退錢嗎？強調在自由經濟社會裡面，短期性方案，辦或不辦都有選擇，「也許下一次綁約時間到了，有可能是用更優惠方案也不一定」。

然而，台灣消費者心態，習慣以高CP值思考，「要追求最便宜，卻要品質最好的、最划算的」，這卻存在極大的矛盾。

2014年台灣4G開台後，電信業者資費大戰一路打到今天，台灣4G的平均每戶貢獻金額（ARPU）自2015年第3季跌破新台幣千元大關後就「回不去了」，現在短期促銷的吃到飽門檻直探499元門檻，費用之低廉在全球絕對有名列前茅的實力。

台灣4G普及率是全球最快的國家，低廉的4G吃到飽資費是最大功臣，而台灣人低頭族實力也傲視全球，據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，台灣4G用戶每人每月行動數據傳輸量已超過14GB，在全球排名第一。

攤開由NCC申訴監理報告書，2017年的統計，申訴最多的案件，就是連線通訊品質。

3C達人分析，「台灣4G費用超便宜、台灣人用量超高，卻不停在網速上苛求業者，不能要馬兒好，又要馬兒不吃草」。

為什麼推出499全民吃到飽？撇開中華電信的商戰策略不說，董事長鄭優在11日的記者會上回應，「就像百貨公司在特別節日會舉辦優惠促銷，是給顧客的小確幸，在特別日子會提供優惠，應該是企業界常見現象」。

然而，促銷好比裹著糖衣的毒藥，如果比喻百貨公司週年慶降價，促銷完了，不只買氣會大量下滑，消費者也已認定促銷價才是「真正價值」，而這也將是所有電信業者未來恐面臨難解的矛盾。

台灣藝術大學教授賴祥蔚說，消費者很聰明，若讓他們習慣低價競爭，不會有忠誠度可言，好的服務內容才能建立忠誠度，像是良好手機網速、通訊訊號、線上影音等，用低價刺激用戶增長，是沒有招數下的招數，代表電信經營管理者策略思考高度有待加強。

業界也擔憂，一旦短期促銷拉長戰線，低價4G吃到飽成常態，恐侵蝕獲利與業者投資建設意願，甚至有可能會讓台灣輸在5G起跑點，造成全民皆輸的局面。（編輯：黃國倫）1070513

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