/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 母親節 安溥 中華電信 油價
> rss

賴揆端政策牛肉 14日宣布解決青年低薪方案

發稿時間：2018/05/13 10:58

最新更新：2018/05/13 11:18

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
行政院長賴清德將於14日起，連開3天記者會宣布因應少子化、解決青年低薪與經濟移民政策。（中央社檔案照片）行政院長賴清德將於14日起，連開3天記者會宣布因應少子化、解決青年低薪與經濟移民政策。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北13日電）為解決青年低薪，行政院長賴清德將於明天上午召開記者會，宣布將中央政府機關派遣工的起薪調高到新台幣3萬元以上，並將建議目前基本工資時薪140元往上調整。

行政院長賴清德將於明天起，連開3天記者會端出政策牛肉，親自宣布因應少子化、解決青年低薪與經濟移民政策。明天上午將由解決青年低薪打頭陣。

知情人士今天告訴中央社記者，賴清德14日上午將召開解決青年低薪記者會，宣布將中央政府機關派遣工的起薪調高到新台幣3萬元以上，並建議勞動部的基本工資審議委員會，將目前基本工資的時薪140元上調；另外，教育部日前已宣布調高國小代課教師鐘點費，未來也將調高大學兼職教師的鐘點費。

此外，賴清德15日也規劃召開移民政策記者會，宣布將提出「新經濟移民法」草案，以引進外國中階技術人力、留用在台求學的僑外生、鬆綁長期在台工作的藍領人力取得永久居留的資格等，並提出相關配套。

這項「新經濟移民法」草案預計下個會期送立法院審議，政務委員兼國發會主委陳美伶明天將先向總統蔡英文報告。

在少子化政策方面，賴清德預計於16日召開記者會，宣布私立幼兒園公共化補助方式，將依各地物價和城鄉差距補助不同金額，參與私幼公共化幼兒園教師的起薪，需調高至2萬9000元以上。預計8月1日前收集各地方政府與相關團體意見，再進行細部調整，107學年度第一學期上路。

育兒津貼方面，政院則擬放寬請領條件，現行育兒津貼發放對象是父母至少一方因育兒需要沒就業，綜所稅稅率未達20%，每名兒童每個月可補助2500元；政院預計將放寬綜所稅稅率在20%以下的雙薪或單親家庭也可請領，第3胎則調高補助到每月3500元；現行中低收入戶每月育兒津貼4000元、低收入戶為5000元，第3胎也可望調高。（編輯：林淑媛）1070513

延伸閱讀》青年苦悶愁未來 最怕薪水不會漲

延伸閱讀》搶救青年低薪大作戰 各國政府怎麼做？

延伸閱讀》告別青年低薪 盤點薪資緊箍咒

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 賴清德 低薪 政策
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP