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台大校長遴選案 管中閔盼總統520前解決

發稿時間：2018/05/13 16:02

最新更新：2018/05/13 16:19

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台大校長當選人管中閔（圖）13日表示，他誠懇希望蔡總統以政治智慧與高度，在7天內設法解決弭平因台大校長遴選衍生的風暴。（中央社檔案照片）台大校長當選人管中閔（圖）13日表示，他誠懇希望蔡總統以政治智慧與高度，在7天內設法解決弭平因台大校長遴選衍生的風暴。（中央社檔案照片）

（中央社記者許秩維台北13日電）台大校長當選人管中閔今天表示，今年520是總統蔡英文任期滿一半的日子，他誠懇希望蔡總統以政治智慧與高度，在7天內設法解決弭平因台大校長遴選衍生的風暴。

台灣大學校長遴選委員會1月5日選出台大教授管中閔為新校長，原訂2月上任，後續卻因遭多項質疑引發爭議，教育部4月27日以有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮為由，駁回遴選結果，要求重新回到校長候選人推薦資格初審階段。

台大昨天召開臨時校務會議，經過冗長討論，最後表決通過台大心理系教授徐永豐、台大農經系教授官俊榮的提案，要求教育部依法儘速發聘，必要時學校可以依法尋求救濟。

管中閔今天接受部分媒體訪問時表示，台大校務會議做出的決議就是尊重校長遴選委員會的決定，他作為被遴選者，也尊重遴選會的決定，站在大學自治和守護台灣價值的立場上，希望能尊重台大自主的決定。

管中閔也表示，他相信總統不願意看到這場風暴引起的動盪不安，甚至影響台灣高教，他誠懇希望總統以政治智慧與高度，在7天內設法解決弭平因台大校長遴選而衍生的風暴。

管中閔指出，今年520剛是總統任期滿一半的日子，應該對社會有適當交代與回應，要不要做、怎麼做就在總統一念之間，為台灣高教保存一線生機、讓台灣高教繼續走下去，未來7天將是關鍵時日。

另外，管中閔提到，相對於前幾年邁向頂尖大學計畫，台大今年在高教深耕計畫獲得的經費僅約過去6成，加上台大常年有財務缺口約新台幣3億至5億元，面臨高教強烈競爭，要改善學校情況，讓留才、攬才發揮作用，預估台大真正財務缺口可能約17億至20億元，他也希望各界以實際捐款支持台大。（編輯：陳清芳）1070513

延伸閱讀》台大要求儘速發聘 教部促重啟遴選補正瑕疵

延伸閱讀》管中閔：從未支持或同意使用挺管字句

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