共軍第2艘航艦海試 國防部：監控掌握

中國第2艘航艦13日上午7時許，從大連造船廠碼頭啟航，赴相關海域執行海上試驗任務，主要檢測驗證動力系統等設備的可靠性和穩定性。圖為數艘拖船將這艘國產航艦拖離大連造船廠碼頭。（中新社提供）中央社 107年5月13日

（中央社記者游凱翔台北13日電）中國大陸第2艘航艦「001A型」今天海試，國防部發言人陳中吉表示，會持續監控、掌握。



中國大陸第2艘航空母艦「001A型」清晨出港進行海上航行試驗，而航艦建造過程共分3個階段，分別是「下水」、「艤裝」及「試驗」。



陳中吉強調，國防部對此都會持續監控，對中國大陸第2艘航艦的未來動向，也會持續掌握。



無論是國軍或是共軍，為了確保演訓時不會誤傷漁船、商船，都會提前發布禁航警告，劃定範圍禁止駛入，但禁航警告並不會載明「目的」，除非海巡署、國防部等軍方單位主動解釋，不然多半無從得知禁航理由。



中華戰略學會研究員、前中權軍艦艦長張競接受中央社記者訪問表示，大陸遼寧海事局4月曾發布禁航警告，禁止商漁船進入遼東半島南部海域，外界解讀航艦即將海試，但這次中國大陸第2艘航空母艦「001A型」未如各方預期發布禁航令，於今晨冒著濃霧出大連港海試。



張競解釋，海試僅驗證基本航行裝備與動力系統，就如商船建造後進行海試的道理相同，因此沒有理由要發布禁航令，且當時航空母艦遼寧艦海試時，也未曾發布禁航令。



他說，軍事演訓發布飛安通告、航海警示布告是各國通例，若要禁止通航，經常是與射擊演訓或大編隊演訓有關。



不過，有時大編隊演訓，也有不發航行警示通告的情形，例如3月下旬，解放軍海軍私下操兵準備接受習近平海上校閱時，就沒有發出禁航通告。（編輯：林淑媛/李淑華）1070513





中國第2艘航艦13日上午7時許，從大連造船廠碼頭啟航，赴相關海域執行海上試驗任務，主要檢測驗證動力系統等設備的可靠性和穩定性。圖為從這艘國產航艦艦島看向艦首的甲板畫面。（中新社提供）中央社 107年5月13日

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