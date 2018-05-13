油價下週大漲6角 達近3年半高點

中油13日宣布，依浮動油價機制計算，並以平穩機制平抑部分增幅後，14日凌晨零時起，國內各式汽柴油每公升將各調升0.6元。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北13日電）中油公司今天宣布，依浮動油價機制計算，並以平穩機制平抑部分增幅後，國內各式汽柴油下週每公升將各調漲0.6元，95無鉛汽油突破30元大關，達近3年半高點。



調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.7元、95無鉛汽油每公升30.2元、98無鉛汽油每公升32.2元、超級柴油每公升26.7元。



其中95無鉛汽油每公升30.2元，平2014年11月17日的30.2元高點。



中油表示，近期因美國退出伊朗核協議重起全面制裁、中東地區地緣政治干擾及美國上週原油庫存減少等因素影響，國際油價持續上漲。



本週調價指標7D3B週均價為每桶74.46美元，較上週71.49美元上漲2.97美元，新台幣兌美元匯率為29.824元，本週汽、柴油價格每公升原應各調漲0.7及0.8元，其中95無鉛汽油每公升達30.3元，啟動油價平穩機制。



依經濟部11日公布的油價平穩機制，95無鉛汽油每公升達30至32.4元間時，中油吸收25%漲幅，因此中油本週汽、柴油各吸收0.1元，應各調漲0.6及0.7元；而柴油因抵亞鄰最低價，最終汽、柴油各調漲0.6元。（編輯：林沂鋒）1070513





油價平穩機制



以95無鉛汽油每公升零售價為標準，分4個級距：

●95無鉛汽油每公升30元以下時，依油價公式正常漲跌。

●每公升30至32.4元間，上漲時中油吸收25%漲幅，下跌時中油吸收25%。

●每公升32.5至34.9元間，上漲時中油吸收50%漲幅，下跌時中油回收50%。

●每公升達35元以上時，上漲時由中油及政府共同吸收75%漲幅，下跌時回收75%。





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