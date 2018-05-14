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鴻海擬砸逾102億元 配發員工酬勞

發稿時間：2018/05/14 12:28

最新更新：2018/05/14 12:44

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鴻海董事會日前通過，擬配發員工酬勞新台幣約102.39億元。圖為鴻海集團總裁郭台銘。（中央社檔案照片）鴻海董事會日前通過，擬配發員工酬勞新台幣約102.39億元。圖為鴻海集團總裁郭台銘。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）根據公開資觀測資料，鴻海董事會日前通過，擬配發員工酬勞新台幣約102.39億元。

根據公開資訊觀測站資料，鴻海董事會11日決議擬配發員工酬勞約102.39億元。若以鴻海2016年年報資料來看，鴻海員工人數約7510人，以此粗估，鴻海平均每位員工可分紅136萬元。

不過市場人士指出，鴻海平均員工分紅數字只有參考意義，員工實際分紅內容受到職位、考績、年資、以及其他因素影響，並不代表員工實際可拿到這個平均數。

根據年報資料，到去年4月底為止，鴻海集團職員人數約14.45萬人，作業員人數約47.39萬人，集團合計人數約61.84萬人。

鴻海也擬現金減資新台幣約346.57億元，消除股份34.65億股，減資比例約20%，減資後股本約1386.29億元，每股退還股東現金2元。此次現金減資是鴻海上市首次辦理現金減資。

此外鴻海擬盈餘分配現金股利每股2元，擬配發股東現金總金額達到346.57億元。

因此股東透過鴻海現金減資和盈餘配息，每股可拿回4元。（編輯：林孟汝）1070514

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