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政院盼調高時薪解決低薪 150元是可能目標

發稿時間：2018/05/14 12:33

最新更新：2018/05/14 16:36

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行政院長賴清德（左）14日在行政院召開「我國薪資現況、低薪研究及其對策記者會」，會後與行政院副院長施俊吉（右）握手致意。中央社記者吳家昇攝　107年5月14日行政院長賴清德（左）14日在行政院召開「我國薪資現況、低薪研究及其對策記者會」，會後與行政院副院長施俊吉（右）握手致意。中央社記者吳家昇攝　107年5月14日

（中央社記者顧荃台北14日電）行政院長賴清德今天在召開解決低薪問題記者會中宣布，政院所屬公務機關人員總薪資將調整到月薪新台幣3萬元以上，另建議調高時薪，可能是150元，約34萬人可望在108年受惠。

賴清德上午召開「我國薪資現況、低薪研究及其對策記者會」，賴清德在會中表示，解決低薪對策分為短期跟中長期措施，中長期五大政策包括增加投資、加速產業升級、降低受薪階級負擔、提升人力素質、縮小學用落差等。台灣當前經濟最重要的問題還是投資不振，總統蔡英文提出前瞻跟五加二產業創新，當公私協力、增加投資機會，自然工作機會增加，低薪問題可望解決。

賴清德說，解決低薪的短期五大政策，則包括公部門主動加薪、薪資列入政府採購及頒發獎項的加分項目、鼓勵企業加薪、薪資透明化與提高時薪。

行政院副院長施俊吉說明，公部門主動解決低薪方面，公立大學兼任教師鐘點費將比照軍公教調高3%，嘉惠1.6萬名教師；政院將逐步調高所屬公務機關、國營事業、政府投資事業、政府捐助法人及機關外包人員的總薪資，將這些臨時、約聘僱和派遣工的月薪，逐步調高至3萬元以上，初估有1.6萬名員工受益，所需經費為9.6億元。

賴清德表示，籌編明年預算時會將第一批調薪人員所需的經費列入，因此第一波調薪明年就可實施。

提高時薪方面，施俊吉說，提高時薪可望使觀光、百貨、服務業、青年打工族受惠，現行基本工資月薪與時薪已經脫鉤，基本工資月薪為新台幣2萬2000元，折合每小時工資率是125元，但實際上基本工資時薪是140元，比125元多出12%，「下一個目標很可能是150元」，若要更高，可能還要一段時間才能逐步達成。

勞動部次長施克和指出，調高基本工資時薪，行政部門中已充分討論，也有相當的分析跟共識，會循程序送勞動部基本工資審議委員會；按往例，今年7月將召開審議委員會，若通過提高時薪，可望在明年1月實施。主計總處主計長朱澤民說，目前部分工時勞工中，約有34萬人時薪低於150元。

薪資透明化方面，施俊吉表示，已有立委提出建議，雇主招聘員工時，應明示月薪金額，不可用面議，以消除勞動市場的資訊不對等；金管會將要求上市櫃公司應將員工平均薪資等資料，納入企業責任報告書（CSR）揭露事項，這些都是政府要推動的工作。

另外，政院簡報指出，薪資將列入政府採購及頒發獎項的加分項目，政府每年約有18萬件採購案，對於員工薪資平均達3萬元以上的廠商，研議投標時給予加分機制；並鼓勵企業加薪，創造勞資雙贏正面循環。（編輯：溫貴香）1070514

（中央社製圖）（中央社製圖）
影片來源：中央社

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