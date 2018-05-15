美歐加日支持台灣參與WHA 外交部感謝

（中央社記者顧荃台北15日電）外交部今天表示，美國、加拿大、日本及歐盟公開支持台灣參與今年第71屆「世界衛生大會」（WHA），美國及加拿大更對台灣迄未接獲邀請函表示遺憾及失望，外交部誠摯感謝。



外交部上午透過新聞稿表示，各國的公開發言不僅彰顯台灣為全球衛生安全工作不可或缺的一環，更展現各國殷切期盼「世界衛生組織」（WHO）基於維護全人類健康福祉，邀請台灣出席WHA的共同立場。



外交部表示，感謝理念相近國家及歐盟積極相助台灣的行動，誠摯歡迎更多國家加入，同聲籲促WHO邀請台灣出席第71屆WHA，以及支持台灣平等、有尊嚴參與WHO的相關機制、會議及活動。



美國在台協會台北辦事處（AIT）9日在臉書表示，美國強烈支持台灣以觀察員身分參與WHA；AIT發言人游詩雅（Sonia Urbom）於答覆媒體詢問時表示，對於中國再次阻撓台灣參與感到非常失望。



歐盟對外事務部（EEAS）發言人柯契姜琪克（Maja Kocijancic）9日表示，歐盟支持以務實方式處理台灣國際參與問題，包括歡迎台灣參與WHO及其技術性會議，因為台灣的參與符合歐盟及全球的利益。



加拿大外交部國會事務代理人迪柯西（Matt DeCourcey） 10日表示，加拿大必將持續支持台灣有意義參與國際多邊論壇，台灣的參與可為全球公共利益做出重要貢獻，對台灣今年未獲邀感到失望。



日本台灣交流協會14日在臉書表示，日本一貫支持台灣參加WHA，為避免防疫產生空白，將繼續支持台灣參與WHA。



今年WHA將於5月21日至26日在日內瓦舉行；WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中國打壓，去年台灣未能獲邀參與WHA。今年WHA線上報名已截止，台灣至今尚未獲得邀請函。（編輯：楊玫寧）1070515





1997年台灣開始爭取加入世界衛生組織（WHO），到2009年才以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），後又因政治因素，在2017年、2018年被拒於門外。（中央社製表）

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