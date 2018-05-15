/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 中華電信 鴻海 國巨 安室奈美惠

馬英九被訴洩密案 二審改判4個月徒刑

> rss

美歐加日支持台灣參與WHA 外交部感謝

發稿時間：2018/05/15 09:45

最新更新：2018/05/15 10:00

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者顧荃台北15日電）外交部今天表示，美國、加拿大、日本及歐盟公開支持台灣參與今年第71屆「世界衛生大會」（WHA），美國及加拿大更對台灣迄未接獲邀請函表示遺憾及失望，外交部誠摯感謝。

外交部上午透過新聞稿表示，各國的公開發言不僅彰顯台灣為全球衛生安全工作不可或缺的一環，更展現各國殷切期盼「世界衛生組織」（WHO）基於維護全人類健康福祉，邀請台灣出席WHA的共同立場。

外交部表示，感謝理念相近國家及歐盟積極相助台灣的行動，誠摯歡迎更多國家加入，同聲籲促WHO邀請台灣出席第71屆WHA，以及支持台灣平等、有尊嚴參與WHO的相關機制、會議及活動。

美國在台協會台北辦事處（AIT）9日在臉書表示，美國強烈支持台灣以觀察員身分參與WHA；AIT發言人游詩雅（Sonia Urbom）於答覆媒體詢問時表示，對於中國再次阻撓台灣參與感到非常失望。

歐盟對外事務部（EEAS）發言人柯契姜琪克（Maja Kocijancic）9日表示，歐盟支持以務實方式處理台灣國際參與問題，包括歡迎台灣參與WHO及其技術性會議，因為台灣的參與符合歐盟及全球的利益。

加拿大外交部國會事務代理人迪柯西（Matt DeCourcey） 10日表示，加拿大必將持續支持台灣有意義參與國際多邊論壇，台灣的參與可為全球公共利益做出重要貢獻，對台灣今年未獲邀感到失望。

日本台灣交流協會14日在臉書表示，日本一貫支持台灣參加WHA，為避免防疫產生空白，將繼續支持台灣參與WHA。

今年WHA將於5月21日至26日在日內瓦舉行；WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中國打壓，去年台灣未能獲邀參與WHA。今年WHA線上報名已截止，台灣至今尚未獲得邀請函。（編輯：楊玫寧）1070515

1997年台灣開始爭取加入世界衛生組織（WHO），到2009年才以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），後又因政治因素，在2017年、2018年被拒於門外。（中央社製表）1997年台灣開始爭取加入世界衛生組織（WHO），到2009年才以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），後又因政治因素，在2017年、2018年被拒於門外。（中央社製表）

延伸閱讀》美及友邦挺台參與WHA 中國措手不及

延伸閱讀》台灣參與世衛之路 總受政治干擾

延伸閱讀》台未獲WHA邀請 美國務院直指中國所為

延伸閱讀》WHA未邀台灣 蔡總統：陳時中前往日內瓦發聲

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP