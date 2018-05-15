吸引投資移民 政院擬連3年投資1500萬可獲永居

行政院15日上午舉行新經濟移民法規劃重點記者會，行政院長賴清德（右5）說，西元2035年台灣人口數可能跌破2000萬，社會希望政府提對策，政府有兩對策因應少子化衍生的人口危機問題，包括新經濟移民政策與明天將提出的友善育兒環境政策。中央社記者王飛華攝 107年5月15日

（中央社記者顧荃台北15日電）行政院今天宣布「新經濟移民法」草案規劃重點，鬆綁投資移民獲得永久居留的條件，只要符合投資營利事業新台幣1500萬元並創造5個台灣人工作機會的條件滿3年以上，可取得永久居留權。



行政院長賴清德上午主持「新經濟移民法規劃重點記者會」。



賴清德表示，提出新經濟移民法規草案是想解決兩個問題，一是產業發展有人才跟人力需求問題，第二是少子化衍生的人口危機問題。



出席記者會的行政院政務委員兼國家發展委員會主委陳美伶表示，在不影響國人就業機會與薪資水準前提下，積極延攬國家發展所需的人才及人力，以強化產業升級，改善人口結構，促進國家發展。要在2030年總生育率達到1.4人，人口不低於2000萬人。



陳美伶說，「新經濟移民法」草案放寬外國專業人才、中階外籍技術人力、投資移民和海外國人及其後代取得永久居留條件，港澳居民可準用本法，預計在下會期送立法院審議。（編輯：林孟汝）1070515



