林子偉首轟又敲再見安建功 曾仁和奪首勝

效力於紅襪隊3A野手林子偉對戰藍鳥隊3A，先是敲出本季在小聯盟首轟外，還揮出再見安打建功。（圖取自小聯盟官網www.milb.com/） （中央社記者黃巧雯台北15日綜合報導）效力於紅襪隊3A野手林子偉今天對戰藍鳥隊3A，先是敲出本季在小聯盟首轟外，還揮出再見安打建功；效力小熊隊3A投手曾仁和先發出戰遊騎兵3A，收下本季首勝。



林子偉從大聯盟回到小聯盟3A第5場比賽，今天與藍鳥隊3A交手，第3局轟出陽春砲，本季在小聯盟3A首轟出爐。



紅襪隊3A與藍鳥隊3A今天鏖戰9局，打成4比4平手進入延長第10局，藍鳥隊3A在10局上先攻下1分後，紅襪隊3A巴特勒（Dan Butler）10局下先擊出追平安，林子偉在二壘有人情況下，揮出再見安打，終場紅襪隊3A就以6比5險勝。



林子偉此役5打數2安打，回到小聯盟以來，第3度單場雙安，貢獻2分打點，打擊率升至3成10。



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小熊隊3A今天與遊騎兵3A進行雙重賽，曾仁和擔任第2場先發，前4局未讓對手有攻占得點圈的機會，第5局突然出現亂流，被敲出3支安打和1次保送，掉3分，6局上再失1分。



曾仁和投5.1局被敲出6支安打，失4分，送出2次保送、3次三振，靠著打線幫忙，終場小熊隊3A以6比4贏球，曾仁和開季在小聯盟3A至今，賽前吞下0勝4敗，今天終於拿下本季首場勝投。



旅美海盜隊2A捕手張進德今天出戰巨人隊2A，本季在小聯盟2A首場比賽，先發蹲捕、打第7棒，4打數1安打，貢獻1分打點，但終場海盜隊2A仍以3比7落敗。（編輯：張芷瑄）1070515



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