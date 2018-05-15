用電量破今年新高 創歷年5月第3高紀錄

白天氣溫持續偏高，15日最高用電量再創今年新高，達3351.8萬瓩，亮供電警戒橘燈。（中央社檔案照片）
（中央社記者廖禹揚台北15日電）白天氣溫持續偏高，今天最高用電量再創今年新高，達3351.8萬瓩，超越台電原本預估的3330萬瓩，備轉容量率5.14%，亮供電警戒橘燈，同時也是歷年5月第3高紀錄。
中央氣象局預測，本週都是悶熱天氣，連日高溫推升用電量，今天已連續第2天創下今年新高紀錄，根據台電提供資料，今天最高用電量在下午2時17分達到3351.8萬瓩。
台電副中央調度監鄭有財表示，太陽光電則受惠於好天氣，在今天用電尖峰時供電量達80、90萬瓩，對尖峰用電有所助益。至於今天最高用電量超出預估值21.8萬瓩，鄭有財說，台電正就明後天用電狀況進行檢討，目前仍預估最高用電量在3350萬瓩左右。
行政院原子能委員會昨天同意已完成大修的核三1號機起動，台電目前正在進行起動過程的測試工作，完成後將再向原能會提出併聯申請，目標在17日起動併聯。
截至今天為止，今年用電量排名依序為5月15日3351.8萬瓩，5月14日3291.4萬瓩，5月7日3276.2萬瓩，5月2日3235.1萬瓩，5月8日3172.9萬瓩，4月23日3148.7萬瓩，4月24日3111萬瓩，4月13日3106.8萬瓩，5月11日3073.5萬瓩，4月12日3064.5萬瓩。（編輯：林沂鋒）1070515
延伸閱讀》電價級距出爐 住家用電千度月增93元
延伸閱讀》新電價上路 省電達人教4招保護帳單