/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 以色列 馬英九 中華電信 安室奈美惠
> rss

機械產值破兆 五加二產業大步走

發稿時間：2018/05/15 19:30

最新更新：2018/05/15 19:59

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
總統蔡英文4日參訪電動機車產業領頭羊睿能創意（Gogoro）公司，參觀生產線聽取簡報，並頭戴安全帽試坐電動機車。中央社記者謝佳璋攝　107年5月4日總統蔡英文4日參訪電動機車產業領頭羊睿能創意（Gogoro）公司，參觀生產線聽取簡報，並頭戴安全帽試坐電動機車。中央社記者謝佳璋攝　107年5月4日

轉型路上的蔡英文/尋找產業新動能篇2（中央社記者潘姿羽、韋樞、田裕斌台北15日電）5月4日，蔡總統一行人來到桃園生產電動機車的睿能創意公司，這一天總統參觀了生產線，還學會6秒更換電動機車電池，最後戴上安全帽、坐上電動機車供大家拍照，隨行記者都看出，蔡總統玩得很「嗨」。

5月8日，蔡總統到了台中，與機械產業代表座談，竟然欲罷不能，座談會從原定半小時延長到2.5小時，連午休都取消了，大家吃便當繼續談；緊接著民眾又從電視上看見蔡總統戴著3D內視鏡體驗「動腦」手術。換個場景，總統一樣很「嗨」。

就職2週年前夕，蔡總統啟動「五加二產業創新之旅」，侃侃而談產業轉型，她滿懷信心地說，台灣的經濟將變得完全不一樣，而就業的機會、薪資結構將會發生根本性的改變，對很多的年輕人未來是非常重要的。

「五加二」產業創新計畫包括綠能、國防、生技醫療、亞洲矽谷及智慧機械、新農業、循環經濟等，希望以政府的力量，協助上述產業發展，作為驅動台灣下世代產業成長的核心。

不過，政策推動過程也有雜音。台積電董事長張忠謀就曾表示反對，指五加二「政策介入產業太多」，產學業界也有人質疑是「畫大餅」，無法對症下藥解決台灣經濟問題。

五加二政策，在外界質疑聲浪中上路，蔡總統在就職兩周年展開一系列的五加二之旅，除報告現況，也有意向國人宣示，政府是「玩真的」，有決心讓台灣經濟真正轉型升級。

zoom in 總統蔡英文五加二產業創新系列行程，8日前進台中，蔡總統（圖）參訪「智慧製造試營運場域」，了解運作情形，並和智慧型機器人握手。中央社記者吳家昇攝 107年5月8日總統蔡英文五加二產業創新系列行程，8日前進台中，蔡總統（圖）參訪「智慧製造試營運場域」，了解運作情形，並和智慧型機器人握手。中央社記者吳家昇攝 107年5月8日

●排除投資障礙 法規鬆綁近300項

五加二以創新為主軸，創新的特性就是冒險、挑戰，失敗率高而且早期找資金困難，必須一次打通法規、資金與制度三個關節，這部分由國發會「優化創新事業投資環境行動方案」做為施政總綱領，訂定目標在2年內孕育至少一家獨角獸新創事業，行動方案上路2年，已見初步成果。

根據國發會統計，去年10月至今年4月已經完成282項法規鬆綁，目前財經部會仍在盤點相關法規、研擬可鬆綁方向，預計5月底將超過300件。

國發基金同時匡列1000億元的產業創新轉型基金，希望引導民間資金參與產業結構調整，促進企業轉型升級，目前已有4案通過，其中包含新日光、昱晶、昇陽光電合併後的「聯合再生能源公司」。

●為新創產業開拓「錢」途

為達成「2年內孕育至少1家獨角獸」政策目標，金管會3月底正式提出多元上市櫃方案，為股本、市值達一定標準，尚未獲利的大型創新公司開設「綠色通道」，另也針對較小型的新創產業建置上市、上櫃、興櫃、創櫃及股權群眾募資等多層次資本市場，創新業者「找錢」。

政府致力為新創產業開拓「錢」途，國發會主導的亞洲˙矽谷計劃也初見成效，去年國內外新創團隊來台數量較成長逾3倍，物聯網新設廠商家數成長逾4成。

其中智慧機械產業創新傳出捷報，去年整體機械業產值突破1.1兆元，年成長率達11.1%，成為繼半導體及面板之後，台灣第三個兆元產業。

生技醫療產業2017年營業額達新台幣4860億元，年成長率3.4%，民間投資案同步增至118件，投資額526.2億元，也比2016年成長3.3%。

值得一提的是，國家級的生技中心於五月初進駐位於南港「國家生技園區」，未來還將串聯中研院、食藥署、科技部實驗動物中心，創造高達1000人的新藥研發生技產業聚落，打下精準醫療基礎。

從數字看「五加二」已初見成效，但元大寶華董事長梁國源認為，蔡政府執政即將滿2年，不能再籠統地以數據概述五加二產業成效，應逐一檢視各產業面對的瓶頸與需求，最好每個產業都要有個示範案，才能發揮指標效果，吸引相關廠商投入。

梁國源也以智慧機械為例，直指台灣具備硬體製造基礎，在智慧機械確實有發展優勢，但放眼國際，仍有許多競爭對手，政府有什麼策略、要如何勝過對手，都是應主動說明。

●國防產業創新 激活內需成長動能

五加二產業創新計畫中，最出人意料也驚豔的是，將國防產業列入創新一環，包括國艦國造與國機國造兩部分，國防自主能力與關鍵技術當然是主要目標，但更重要的任務，是藉由龐大國防商機激活內需動能，引動經濟成長。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授陳文政說，從2016到2020年，發展國內航太、造艦、資安等相關商機可達2500億元，預計增加8000個工作機會。

在國艦國造方面，代號「鴻運計畫」新型兩棲船塢運輸艦建造標案，歷經三度流標後終於決標，由台船以46.35億元得標，這是蔡總統上任後首艘國艦國造標案。

五加二產業創新計畫中將國防產業列入創新一環，包括國艦國造與國機國造兩部分。圖為蔡總統（前）2017年3月參加潛艦國造設計啟動，並登上荷蘭製劍龍級「海虎」潛艦。（中央社檔案照片）五加二產業創新計畫中將國防產業列入創新一環，包括國艦國造與國機國造兩部分。圖為蔡總統（前）2017年3月參加潛艦國造設計啟動，並登上荷蘭製劍龍級「海虎」潛艦。（中央社檔案照片）

台船副總經理周志明說，台船除了盡可能採購國內裝備和零組件，同時將整合國內外零件廠商，搶下後續料件及維修的市場，一方面降修護成本，另方面要讓先進技術在地化生根，從根本上提升戰備能力。

在國機國造方面，投資額達686億元、自研自製66架新式高教機標案已釋出，由漢翔公司承包製造。

為銜接高教機業務，過去一年半來，漢翔招募了五百名航太、電機、機械等領域工程師，去年12月第一階段與48家廠商簽約，日前進行第二階段釋商，又與23家包括零件外包、工具外包、工具機、原物料及通訊系統等類別國內廠商簽約，引動內需動能。

值得一提的，是成立超過60年的飛機維修大廠亞洲航空公司，去年一舉增聘200多名新員工，並於今年2月股票掛牌上市，亞航脫胎換骨的表現，等於宣示台灣航空產業再起飛。

工研院IEK副組長陳志強表示，五加二產業符合國際發展潮流，政策方向沒有問題，但各國都在努力推動，也代表競爭會愈來愈激烈，此時台灣政府的配套有沒有跟上，就是政策成功與否的關鍵。

陳志強說，台灣在製造方面有優勢，人才、技術不會輸給其他國家，但基礎環境可能是隱憂，例如法規可能太過時、五缺問題有沒有持續改善，這些都是政府必須持續推動的配套措施，如果沒有做好，廠商很可能就轉往國外發展。

陳志強形容，現在的產業發展就像一場賽跑，各國都在往相同的方向前進，政府的執行力度、強度，就是決定誰能先跑到終點的關鍵因素。（編輯：陸倩瑤）1070515

延伸閱讀》離岸風電拚亞洲第一 電網建置是挑戰

延伸閱讀》改革迫在眉睫 轉型路上的蔡英文

延伸閱讀》蔡總統就職2週年 從數字看國家的改變

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP