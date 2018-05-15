機械產值破兆 五加二產業大步走

總統蔡英文4日參訪電動機車產業領頭羊睿能創意（Gogoro）公司，參觀生產線聽取簡報，並頭戴安全帽試坐電動機車。中央社記者謝佳璋攝 107年5月4日

轉型路上的蔡英文/尋找產業新動能篇2（中央社記者潘姿羽、韋樞、田裕斌台北15日電）5月4日，蔡總統一行人來到桃園生產電動機車的睿能創意公司，這一天總統參觀了生產線，還學會6秒更換電動機車電池，最後戴上安全帽、坐上電動機車供大家拍照，隨行記者都看出，蔡總統玩得很「嗨」。



5月8日，蔡總統到了台中，與機械產業代表座談，竟然欲罷不能，座談會從原定半小時延長到2.5小時，連午休都取消了，大家吃便當繼續談；緊接著民眾又從電視上看見蔡總統戴著3D內視鏡體驗「動腦」手術。換個場景，總統一樣很「嗨」。



就職2週年前夕，蔡總統啟動「五加二產業創新之旅」，侃侃而談產業轉型，她滿懷信心地說，台灣的經濟將變得完全不一樣，而就業的機會、薪資結構將會發生根本性的改變，對很多的年輕人未來是非常重要的。



「五加二」產業創新計畫包括綠能、國防、生技醫療、亞洲矽谷及智慧機械、新農業、循環經濟等，希望以政府的力量，協助上述產業發展，作為驅動台灣下世代產業成長的核心。



不過，政策推動過程也有雜音。台積電董事長張忠謀就曾表示反對，指五加二「政策介入產業太多」，產學業界也有人質疑是「畫大餅」，無法對症下藥解決台灣經濟問題。



五加二政策，在外界質疑聲浪中上路，蔡總統在就職兩周年展開一系列的五加二之旅，除報告現況，也有意向國人宣示，政府是「玩真的」，有決心讓台灣經濟真正轉型升級。





總統蔡英文五加二產業創新系列行程，8日前進台中，蔡總統（圖）參訪「智慧製造試營運場域」，了解運作情形，並和智慧型機器人握手。中央社記者吳家昇攝 107年5月8日

●排除投資障礙 法規鬆綁近300項



五加二以創新為主軸，創新的特性就是冒險、挑戰，失敗率高而且早期找資金困難，必須一次打通法規、資金與制度三個關節，這部分由國發會「優化創新事業投資環境行動方案」做為施政總綱領，訂定目標在2年內孕育至少一家獨角獸新創事業，行動方案上路2年，已見初步成果。



根據國發會統計，去年10月至今年4月已經完成282項法規鬆綁，目前財經部會仍在盤點相關法規、研擬可鬆綁方向，預計5月底將超過300件。



國發基金同時匡列1000億元的產業創新轉型基金，希望引導民間資金參與產業結構調整，促進企業轉型升級，目前已有4案通過，其中包含新日光、昱晶、昇陽光電合併後的「聯合再生能源公司」。



●為新創產業開拓「錢」途



為達成「2年內孕育至少1家獨角獸」政策目標，金管會3月底正式提出多元上市櫃方案，為股本、市值達一定標準，尚未獲利的大型創新公司開設「綠色通道」，另也針對較小型的新創產業建置上市、上櫃、興櫃、創櫃及股權群眾募資等多層次資本市場，創新業者「找錢」。



政府致力為新創產業開拓「錢」途，國發會主導的亞洲˙矽谷計劃也初見成效，去年國內外新創團隊來台數量較成長逾3倍，物聯網新設廠商家數成長逾4成。



其中智慧機械產業創新傳出捷報，去年整體機械業產值突破1.1兆元，年成長率達11.1%，成為繼半導體及面板之後，台灣第三個兆元產業。



生技醫療產業2017年營業額達新台幣4860億元，年成長率3.4%，民間投資案同步增至118件，投資額526.2億元，也比2016年成長3.3%。



值得一提的是，國家級的生技中心於五月初進駐位於南港「國家生技園區」，未來還將串聯中研院、食藥署、科技部實驗動物中心，創造高達1000人的新藥研發生技產業聚落，打下精準醫療基礎。



從數字看「五加二」已初見成效，但元大寶華董事長梁國源認為，蔡政府執政即將滿2年，不能再籠統地以數據概述五加二產業成效，應逐一檢視各產業面對的瓶頸與需求，最好每個產業都要有個示範案，才能發揮指標效果，吸引相關廠商投入。



梁國源也以智慧機械為例，直指台灣具備硬體製造基礎，在智慧機械確實有發展優勢，但放眼國際，仍有許多競爭對手，政府有什麼策略、要如何勝過對手，都是應主動說明。



●國防產業創新 激活內需成長動能



五加二產業創新計畫中，最出人意料也驚豔的是，將國防產業列入創新一環，包括國艦國造與國機國造兩部分，國防自主能力與關鍵技術當然是主要目標，但更重要的任務，是藉由龐大國防商機激活內需動能，引動經濟成長。



淡江大學國際事務與戰略研究所教授陳文政說，從2016到2020年，發展國內航太、造艦、資安等相關商機可達2500億元，預計增加8000個工作機會。



在國艦國造方面，代號「鴻運計畫」新型兩棲船塢運輸艦建造標案，歷經三度流標後終於決標，由台船以46.35億元得標，這是蔡總統上任後首艘國艦國造標案。





五加二產業創新計畫中將國防產業列入創新一環，包括國艦國造與國機國造兩部分。圖為蔡總統（前）2017年3月參加潛艦國造設計啟動，並登上荷蘭製劍龍級「海虎」潛艦。（中央社檔案照片）

台船副總經理周志明說，台船除了盡可能採購國內裝備和零組件，同時將整合國內外零件廠商，搶下後續料件及維修的市場，一方面降修護成本，另方面要讓先進技術在地化生根，從根本上提升戰備能力。



在國機國造方面，投資額達686億元、自研自製66架新式高教機標案已釋出，由漢翔公司承包製造。



為銜接高教機業務，過去一年半來，漢翔招募了五百名航太、電機、機械等領域工程師，去年12月第一階段與48家廠商簽約，日前進行第二階段釋商，又與23家包括零件外包、工具外包、工具機、原物料及通訊系統等類別國內廠商簽約，引動內需動能。



值得一提的，是成立超過60年的飛機維修大廠亞洲航空公司，去年一舉增聘200多名新員工，並於今年2月股票掛牌上市，亞航脫胎換骨的表現，等於宣示台灣航空產業再起飛。



工研院IEK副組長陳志強表示，五加二產業符合國際發展潮流，政策方向沒有問題，但各國都在努力推動，也代表競爭會愈來愈激烈，此時台灣政府的配套有沒有跟上，就是政策成功與否的關鍵。



陳志強說，台灣在製造方面有優勢，人才、技術不會輸給其他國家，但基礎環境可能是隱憂，例如法規可能太過時、五缺問題有沒有持續改善，這些都是政府必須持續推動的配套措施，如果沒有做好，廠商很可能就轉往國外發展。



陳志強形容，現在的產業發展就像一場賽跑，各國都在往相同的方向前進，政府的執行力度、強度，就是決定誰能先跑到終點的關鍵因素。（編輯：陸倩瑤）1070515



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