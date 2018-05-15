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499吃到飽熱潮員工過勞 中華電信挨罰將提行政救濟

發稿時間：2018/05/15 20:12

最新更新：2018/05/15 20:28

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499吃到飽方案引爆搶辦風潮，第一線人力吃緊，勞動相關單位開罰中華電信200萬元。（中央社檔案照片）499吃到飽方案引爆搶辦風潮，第一線人力吃緊，勞動相關單位開罰中華電信200萬元。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北15日電）499吃到飽方案引爆出乎意料的搶辦風潮，第一線人力吃緊，勞動相關單位開罰中華電信200萬元，對此，中華電將提行政救濟，盼能有機會向主管機關說明，爭取轉圜餘地。

台北市政府勞動局於5月11日、高雄市政府勞工局於11日及14日至中華電針對員工延長工作時間事項實施勞動檢查，以中華電違反勞動基準法第32條第2項延長勞工工作時間規定，共計裁罰新台幣200萬元。

中華電今天公告指出，已派員就勞動檢查事項詳細說明，將研議採取行政救濟措施。

中華電信代理發言人沈馥馥表示，採取行政救濟的目的是希望能有機會向主管機關說明，盼有轉圜餘地，畢竟沒有料想到申辦潮會這麼熱烈，雖然後續已加派人力，但要在第一時間熟悉門市作業SOP有難度。

中華電信9日起限時7天開放全民申辦499吃到飽方案，引爆台灣電信史上空前的搶辦風潮，中華電11日宣布祭出3大策略加速申辦流程，盼抒解人潮，並調動可支援人力緩解第一線員工過勞現象。（編輯：李信寬）1070515

電信三雄推出499吃到飽擴大全民方案，為期7天的短期促銷，引起申辦熱潮，由於放寬無約用戶在網路數位門市登記，15日門市排隊人潮明顯減少，部分民眾下班後前往排隊。中央社記者裴禛攝　107年5月15日電信三雄推出499吃到飽擴大全民方案，為期7天的短期促銷，引起申辦熱潮，由於放寬無約用戶在網路數位門市登記，15日門市排隊人潮明顯減少，部分民眾下班後前往排隊。中央社記者裴禛攝　107年5月15日
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