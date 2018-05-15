/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 以色列 馬英九 中華電信 安室奈美惠

伊朗揚言恢復提煉濃縮鈾至純度20%

> rss

中選會駁回陳冲反對票公投 修法後第一例

發稿時間：2018/05/15 21:01

最新更新：2018/05/15 21:54

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
zoom in 前行政院長陳冲所提「反對票」公投提案，經中選會審議，認定不符合規定，決議駁回。（中央社檔案照片）前行政院長陳冲所提「反對票」公投提案，經中選會審議，認定不符合規定，決議駁回。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝佳珍台北15日電）中央選舉委員會副主任委員陳朝建今天表示，前行政院長陳冲所提「反對票」公投提案，中選會4月26日要求補正；補正內容回函，經中選會審議，認定不符合規定，決議駁回。

陳朝建說，這是今年一月公民投票法修正公布施行以來，截至目前31個公投提案，第1個遭駁回的公投提案。行政機關的准駁都是處分行為，當事人依訴願法、行政訴訟法等規定，有救濟權利。

中央選舉委員會下午召開委員會議，審議12項全國性公民投票提案，決議其中9項公投提案將函請提案領銜人限期補正，2項公投提案將舉行聽證，釐清相關爭點，另外一項公投提案經補正仍不符規定，決議駁回。

遭駁回的是前行政院長陳冲所提「您同意修法使選民可以投反對票（負數票）嗎？一人還是只有一票，選民可以用其唯一選票表達反對某候選人應該是基本人權，贊成票扣除反對票後，淨贊成票較高者當選。」全國性公民投票提案。

陳朝建晚間告訴中央社記者，公投提案送中選會後，中選會委員會議若認定有爭點必須釐清，會召開聽證會；若無法符合公投要件，會要求補正。補正後，中選會委員會議若認定內容合於規定，會通知領取連署人名冊格式，可以展開第二階段連署。

他表示，陳冲所提公投提案，經舉辦聽證後，於4月26日要求提案領銜人補正，提案領銜人回函後，中選會委員會議今天審議，認為未符合公投法的規定，決議予以駁回。

陳朝建說，補正目的及用意，在於釐清及協助公投提案符合公投法的規定，依規定，若提案領銜人逾期不補正或補正之後仍未符合公投法的規定，依法駁回。

9項公投提案先前已舉行聽證，經中選會委員會議審議，決議函請限期補正，包括：1、黃士修所提「您是否同意：為避免『非核家園』政策所導致之空氣污染與生態浩劫，應廢除電業法第95條第一項；透過解除非核家園時程，確保重啟核電權利，保障人民享有不限電、不斷電、低廉電價與潔淨空氣的人權？」

2、林忠山所提「您是否同意，基於國家目前能源政策應考慮國民健康、經濟發展、符合國際減碳環保規範，現行電業法第95條『非核家園』相關條文應予廢止。」

3、林正道所提「家和萬事興。為改善選舉風氣，您是否同意應立法要求公職人員候選人，應互相讚歎優點，不得互相攻擊缺點，否則當選無效。」

4、黃柏霖所提「您是否同意，基於歷史史觀不應違反憲法所規範的國家立場，目前十二年國教的歷史課綱應予廢止。」

5、張亞中所提「您是否同意，基於和諧是維持社會團結的應有價值，『促進轉型正義條例』應予廢止。」

6、林正道所提「全民福利最優先。您是否同意縮減國防支出，用來養老育幼，全民教育免費，醫療免費。」

7、林正道所提「國家未來發展定位：熱愛台灣，不忘祖宗。台灣擁有最完整的5000年中華傳統文化資產，您是否同意台灣發展成為中華傳統文化的世界前瞻中心。」

8、郝龍斌所提「你是否同意政府開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」

9、盧秀燕所提「為改善空氣污染，減少由火力電廠所排放PM2.5對國民健康之危害，你是否贊成逐年降低火力發電廠發電量？」

中選會表示，經委員會議審議有舉行聽證必要，以釐清相關爭點的公投提案，包括：1、曾銘宗所提「你是否同意建立重大政策－為改善空氣污染，減少由火力發電廠所排放PM2.5對國民健康之危害，政府應將火力發電量占比，逐年減少直至火力發電量占比低於60%為止？」

2、張麗善所提「您是否同意麥寮港改制成雲林國際商港？雲林長期以農業發展為主軸，造成雲林產業結構不平衡，經濟發展停滯，盼藉由港口轉型，調整產業結構，結合彰投雲嘉作為營運腹地，帶動雲林農工商漁相關產業全面發展。」（編輯：林沂鋒）1070515

延伸閱讀》馬英九護司法公投與反同婚等4案 中選會初審過

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP