中選會駁回陳冲反對票公投 修法後第一例

前行政院長陳冲所提「反對票」公投提案，經中選會審議，認定不符合規定，決議駁回。（中央社檔案照片）
（中央社記者謝佳珍台北15日電）中央選舉委員會副主任委員陳朝建今天表示，前行政院長陳冲所提「反對票」公投提案，中選會4月26日要求補正；補正內容回函，經中選會審議，認定不符合規定，決議駁回。
陳朝建說，這是今年一月公民投票法修正公布施行以來，截至目前31個公投提案，第1個遭駁回的公投提案。行政機關的准駁都是處分行為，當事人依訴願法、行政訴訟法等規定，有救濟權利。
中央選舉委員會下午召開委員會議，審議12項全國性公民投票提案，決議其中9項公投提案將函請提案領銜人限期補正，2項公投提案將舉行聽證，釐清相關爭點，另外一項公投提案經補正仍不符規定，決議駁回。
遭駁回的是前行政院長陳冲所提「您同意修法使選民可以投反對票（負數票）嗎？一人還是只有一票，選民可以用其唯一選票表達反對某候選人應該是基本人權，贊成票扣除反對票後，淨贊成票較高者當選。」全國性公民投票提案。
陳朝建晚間告訴中央社記者，公投提案送中選會後，中選會委員會議若認定有爭點必須釐清，會召開聽證會；若無法符合公投要件，會要求補正。補正後，中選會委員會議若認定內容合於規定，會通知領取連署人名冊格式，可以展開第二階段連署。
他表示，陳冲所提公投提案，經舉辦聽證後，於4月26日要求提案領銜人補正，提案領銜人回函後，中選會委員會議今天審議，認為未符合公投法的規定，決議予以駁回。
陳朝建說，補正目的及用意，在於釐清及協助公投提案符合公投法的規定，依規定，若提案領銜人逾期不補正或補正之後仍未符合公投法的規定，依法駁回。
9項公投提案先前已舉行聽證，經中選會委員會議審議，決議函請限期補正，包括：1、黃士修所提「您是否同意：為避免『非核家園』政策所導致之空氣污染與生態浩劫，應廢除電業法第95條第一項；透過解除非核家園時程，確保重啟核電權利，保障人民享有不限電、不斷電、低廉電價與潔淨空氣的人權？」
2、林忠山所提「您是否同意，基於國家目前能源政策應考慮國民健康、經濟發展、符合國際減碳環保規範，現行電業法第95條『非核家園』相關條文應予廢止。」
3、林正道所提「家和萬事興。為改善選舉風氣，您是否同意應立法要求公職人員候選人，應互相讚歎優點，不得互相攻擊缺點，否則當選無效。」
4、黃柏霖所提「您是否同意，基於歷史史觀不應違反憲法所規範的國家立場，目前十二年國教的歷史課綱應予廢止。」
5、張亞中所提「您是否同意，基於和諧是維持社會團結的應有價值，『促進轉型正義條例』應予廢止。」
6、林正道所提「全民福利最優先。您是否同意縮減國防支出，用來養老育幼，全民教育免費，醫療免費。」
7、林正道所提「國家未來發展定位：熱愛台灣，不忘祖宗。台灣擁有最完整的5000年中華傳統文化資產，您是否同意台灣發展成為中華傳統文化的世界前瞻中心。」
8、郝龍斌所提「你是否同意政府開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」
9、盧秀燕所提「為改善空氣污染，減少由火力電廠所排放PM2.5對國民健康之危害，你是否贊成逐年降低火力發電廠發電量？」
中選會表示，經委員會議審議有舉行聽證必要，以釐清相關爭點的公投提案，包括：1、曾銘宗所提「你是否同意建立重大政策－為改善空氣污染，減少由火力發電廠所排放PM2.5對國民健康之危害，政府應將火力發電量占比，逐年減少直至火力發電量占比低於60%為止？」
2、張麗善所提「您是否同意麥寮港改制成雲林國際商港？雲林長期以農業發展為主軸，造成雲林產業結構不平衡，經濟發展停滯，盼藉由港口轉型，調整產業結構，結合彰投雲嘉作為營運腹地，帶動雲林農工商漁相關產業全面發展。」（編輯：林沂鋒）1070515
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