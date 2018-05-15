499之亂大戲落幕 沒有贏家的商戰

電信三雄推出499吃到飽擴大全民方案，為期7天的短期促銷，引起申辦熱潮，由於放寬無約用戶在網路數位門市登記，15日門市排隊人潮明顯減少，部分民眾下班後前往排隊。中央社記者裴禛攝 107年5月15日

（中央社記者江明晏台北15日電）「499之亂」將落幕，這場由中華電策劃，台灣大、遠傳被迫演出，全台民眾都軋上一角的大戲，引爆空前申辦潮，但衍伸的亂象卻超出劇本，反撲品牌形象，成了沒有贏家的商戰。



一位上了年紀的阿伯在電信門市櫃檯拍桌大罵：「我等了好久。」門市人員無奈回應：「這裡誰不是等很久？」這段影片透過社群媒體在網路世界快速傳播開來，有網友替「沒吃飯、沒喝水、只領底薪」的門市人員抱不平，也有網友替阿公感到無奈：「沒搞懂得先繳違約金才能申辦，冤枉排隊了2小時。」



這是近日全民搶辦499熱潮中的一個小片段，盤點過去7天，各地門市開門前聚集長長的排隊人龍，號碼機被抽到當機，引爆空前的申辦熱潮絕對能在台灣電信史上留名，衍生的亂象更被鄉民比喻是繼搶購衛生紙之後的「499之亂」。



爽快付違約金大喊賺到的高資費戶、抱怨電信公司不補償的老客戶、超時加班的第一線員工、忙於道歉與解釋的電信高層、替全民討公道的立委民代、負責指導懲處的政府單位等等，交織了這場499之亂的眾生相。





過去7天，全民搶辦499吃到飽，電信門市湧入大批申辦人潮。（中央社檔案照片）

中華電信董事長鄭優表示，「就像百貨公司在特別節日會舉辦優惠促銷，是給顧客的小確幸」，中華電信把上網吃到飽、網內通話免費的499元軍公教方案，擴大給全民申辦，為期7天促銷，另外兩大電信業者台灣大哥大、遠傳電信火速跟進。



但誰也要沒料到，小確幸卻引發大混亂，跌破眾人眼鏡。撇開商戰盤算不說，中華電信的立意其實良善，業界人士分析，中華電信投入4G建置成本攤提接近尾聲，今年本來就有大幅降價的空間，這時中華電信有兩個選擇，第一，維持原來費率，今年營收與淨利就可以「很漂亮」，或是作為未來投資銀彈，第二，降價反映成本，鞏固市占，順便用30個月的約期的圈住未來5G領土。



選擇第二條路的中華電信「不壞，也不笨」，願意讓利於民，才能引起民眾搶辦熱潮，但業者錯估電信門市與第一線員工的消化能力，被貼上「499之亂」之名、傷及電信品牌形象，電信三雄市值也受到影響。



換言之，雖然鞏固了市占，為發展5G奠定客戶基礎，但卻得揹上「讓基層受害」的罪名，經過此教訓，電信業者未來在大打資費戰的同時，也得規劃縝密的配套措施，才不至於弄巧成拙，一樁美事變壞事。



但是，溫馨的片刻也沒有缺少。一家4口週末排隊申辦499方案，在櫃檯前開心自拍上傳臉書，以及電信門市拉下鐵門發點心及奉茶，承諾顧客「今晚辦到完」，或是把來不及輪到的號碼牌送給後方苦等的民眾，都替這場499大戲增加溫暖人心的調味料。（編輯：楊凱翔）1070515



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