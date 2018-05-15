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台媒採訪WHA遭拒 國際記者聯盟將致函抗議

發稿時間：2018/05/15 22:35

最新更新：2018/05/15 22:48

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zoom in 第71屆世界衛生大會（WHA）即將舉行，世界衛生組織（WHO）沒有邀請台灣派代表團出席，台灣媒體申請採訪證也遭到拒絕。（中央社）第71屆世界衛生大會（WHA）即將舉行，世界衛生組織（WHO）沒有邀請台灣派代表團出席，台灣媒體申請採訪證也遭到拒絕。（中央社）

（中央社記者李欣穎台北15日電）針對聯合國拒發採訪證給台灣記者一事，國際記者聯盟會長樂魯斯今晚表示，這種做法「不能接受」，他將致函相關機構表達抗議，要求尊重國際媒體記者採訪的權利。

樂魯斯（Philippe Leruth）在電話中告訴中央社記者說，如果今天為了國籍問題拒發採訪證給媒體記者，明天就可以用別的理由拒絕採訪，這就逐漸形成「新聞檢查（censorship）」。

他說，一個機構是否發給採訪證，唯一的標準應該是申請者是否確實具有記者的身分。

中央社駐歐記者為採訪即將於下週揭幕的年度世界衛生大會（WHA），依規定向聯合國日內瓦總部提出採訪申請，但今天接獲申請未過的通知。一般相信這跟台灣未獲邀參加WHA一樣，都是出於北京的阻撓。世衛組織是聯合國旗下的專門機構。

樂魯斯最近剛到過台灣，出席首次在台舉行的國際記者聯盟（IFJ）年會。在訪問期間，他曾被問到台灣記者無法採訪聯合國教科文組織（UNESCO）的問題。樂魯斯說，他當時也曾表示，IFJ將致函UNESCO表達關切。1070515

世界衛生大會（WHA）21日起將於日內瓦召開，台灣至今未獲邀，美國、歐盟、日本等多國都表態支持台灣參與WHA，宏都拉斯等友邦近日也聯合進洽世界衛生組織（WHO），表達應邀台灣參加WHA的訴求。中央社製表　107年5月10日世界衛生大會（WHA）21日起將於日內瓦召開，台灣至今未獲邀，美國、歐盟、日本等多國都表態支持台灣參與WHA，宏都拉斯等友邦近日也聯合進洽世界衛生組織（WHO），表達應邀台灣參加WHA的訴求。中央社製表　107年5月10日

延伸閱讀》WHA不只沒邀台灣參與 中央社記者申請採訪證也被拒

延伸閱讀》特派專欄 5月日內瓦揮之不去的紅色陰影

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