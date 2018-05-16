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政院擴大育兒津貼 0到4歲年領3萬

發稿時間：2018/05/16 10:29

最新更新：2018/05/16 10:48

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行政院長賴清德（中）16日在行政院出席「我國的少子女化對策-0-5歲幼兒教育及照顧篇」記者會。中央社記者吳翊寧攝 107年5月16日行政院長賴清德（中）16日在行政院出席「我國的少子女化對策-0-5歲幼兒教育及照顧篇」記者會。中央社記者吳翊寧攝 107年5月16日

（中央社記者顧荃台北16日電）行政院今天提出少子化因應對策，宣布將擴大發放育兒津貼，綜所稅率未達20%的家庭，每名0到4歲的兒童，每月可領新台幣2500元，第三胎以上每月再加發1000元。

行政院長賴清德上午主持「我國的少子女化對策-0-5歲幼兒教育及照顧篇」記者會，宣布將擴大公共化教保服務量、建置準公共化教保服務機制，並擴大發放育兒津貼等。

政務委員林萬億表示，目前育兒津貼只針對0歲到2歲，且綜所稅率20%以下、父母一方未就業的家庭發放；未來將擴大為綜所稅率20%以下家庭、未領取育嬰留職停薪津貼或接受公共或準公共化服務者，0歲到4歲幼兒皆可領，每月2500元，也就是一年3萬元，第三胎以上每月再加發1000元。

另外，現行中低收入戶每月育兒津貼4000元、低收入戶為5000元，0到2歲維持不變，2到4歲則一併為每月2500元，第三胎以上也加發每月1000元。

根據行政院簡報，0到2歲育兒津貼新方案將於107年8月實施，受益人數由原來的14.3萬人增加為26.6萬人；2到4歲將於108年8月實施，受益對象約40萬人。（編輯：林興盟）1070516

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