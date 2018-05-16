/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 金曲獎民進黨以色列馬英九
>rss

政院改善少子化三措施 年花382億

發稿時間：2018/05/16 17:29

最新更新：2018/05/16 17:55

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
行政院長賴清德（右）16日在行政院主持「我國的少子女化對策－0-5歲幼兒教育及照顧篇」記者會，宣布將擴大公共化教保服務量、建置準公共化教保服務機制，並擴大發放育兒津貼等。左為行政院發言人徐國勇。中央社記者吳翊寧攝　107年5月16日行政院長賴清德（右）16日在行政院主持「我國的少子女化對策－0-5歲幼兒教育及照顧篇」記者會，宣布將擴大公共化教保服務量、建置準公共化教保服務機制，並擴大發放育兒津貼等。左為行政院發言人徐國勇。中央社記者吳翊寧攝　107年5月16日

（中央社記者顧荃台北16日電）搶救少子化，行政院祭出三大措施，包括增設公共化幼兒園、私幼私托準公共化以及擴大發放育兒津貼；政院表示，108年8月全數到位後，可照顧86萬幼兒，每年經費約新台幣382億元。

行政院長賴清德上午主持「我國的少子女化對策-0-5歲幼兒教育及照顧篇」記者會，他表示，去年新生兒少於20萬人，今年第一季又比去年同期減少2500人，如果少子女化趨勢不改，2025年台灣人口將轉為負成長，2035年將跌破2000萬人。

賴清德指出，出生率偏低的原因很多，最主要有三個，一是適婚年齡的年輕人結婚比例低，二是事業與家庭兼顧兩難，影響生育意願，第三則是經濟因素；行政院今天端出友善育兒環境政策，希望能夠提高生育率。

政務委員林萬億說明改善少子化的三大措施，第一，擴大公共化教保服務量，即增設公設民營托嬰設施、公立幼兒園和非營利幼兒園，其中，0到2歲的公設民營托育家園，預計107年到111年將增加5280個名額；2到5歲公立和非營利幼兒園，從106年到111年將增設2247班、增加6萬多個名額。

第二，私幼及私托準公共化：政府將與合格的保母、私立托嬰中心與私立幼兒園簽立契約、提供補助，以分擔家長的托育費用。

與政府簽約的私幼或私托，必須符合以下幾個條件，包括：建物符合全標準、教保品質良好、教保人力比合格、教保人員薪資達到水準、以及收費家長能夠負擔。

林萬億說，根據研究，家長每月可負擔的托育費用，約為可支配所得的10%到15%、即8000元至1萬2000元，未來私托或私幼收費與家長可負擔金額之間的差額，將由政府補助。

根據政院規劃，0到2歲幼兒交由簽約的準公共化保母或私托照顧，若是綜所稅率20%以下的一般家庭，衛福部每人每月將補助6000元，補助後，幼兒若交由保母照顧，家長自付額為每月8000至1萬3000元，交由私托照顧，自付7000至1萬6000元。

若屬中低收入家庭，衛福部每人每月補助金額將提高至8000元，低收入家庭則提高補助至1萬元。

而無論是綜所稅率20%以下的一般家庭、中低收入戶或低收入戶，第三胎以上，政府每人每月再加碼補助1000元，也就是家長每月自負額可減輕1000元；這項措施預計今年8月起實施

至於2到5歲部分，政府將依據幼兒園的收費標準與家庭收入條件，補助業者每名幼兒每月3500元至1萬元，補助後，一般家庭的兒童就讀準公共化幼兒園時，每月只要4500元，第三胎以上每月3500元，中低收入和低收入家庭免費，這項措施預計今年8月於6都以外15縣市實施，明年8月全面上路。

第三、擴大發放育兒津貼，政府將放寬發放對象的家庭條件限制，而且0歲到4歲幼兒皆可領。林萬億說，目前育兒津貼發放規定，幼兒年齡為對0歲到2歲，家庭條件為綜所稅率在20%以下、父母一方未就業也未請領育嬰留職停薪津貼；未來將擴大為綜所稅率20%以下家庭、未領取育嬰留職停薪津貼、也未接受公共或準公共化服務者，0歲到4歲幼兒皆可領，每月2500元，一年3萬元，第三胎以上再加發1000元。

意即育兒津貼發放將不再限定父母「一方未就業」，在家自己照顧嬰幼兒的父母，或無法參與準公共化教保，只能選擇私托或私幼的家長，都可以獲得育兒津貼。

林萬億說，0到2歲育兒津貼新方案將於107年8月實施，受益人數由原來的14.3萬人增為26.6萬人；2到4歲將於108年8月實施，受益對象約40萬人。

教育部國教署副署長許麗娟說，108年8月這三大政策到位後，中央政府每年度將編列382.84億元經費，包括衛福部每年143.84億元、教育部239億元。

賴清德表示，這次推出的政策是多管齊下，同時也尊重家長的托育選擇，期盼無縫接軌照顧0歲到5歲的幼兒，約86萬名兒童可受惠。（編輯：陸倩瑤）1070516



延伸閱讀》衛福部年花65億補助育兒 生育率仍拉不起來

延伸閱讀》未來連動手術都有問題？少子高齡化正逐漸破壞我們的日常

延伸閱讀》少子化關鍵是什麼？調查：職場歧視與經濟壓力

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP