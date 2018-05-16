政院改善少子化三措施 年花382億

行政院長賴清德（右）16日在行政院主持「我國的少子女化對策－0-5歲幼兒教育及照顧篇」記者會，宣布將擴大公共化教保服務量、建置準公共化教保服務機制，並擴大發放育兒津貼等。左為行政院發言人徐國勇。中央社記者吳翊寧攝 107年5月16日