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世貿組織裁定 歐盟持續非法補貼空中巴士

發稿時間：2018/05/16 19:00

最新更新：2018/05/16 19:23

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世界貿易組織（WTO）裁定，歐洲聯盟未能取消對於空中巴士（Airbus）的非法補貼。WTO的裁決，為這起纏訟十多年的案件立下里程碑。（圖取自波音公司臉書facebook.com/Boeing）世界貿易組織（WTO）裁定，歐洲聯盟未能取消對於空中巴士（Airbus）的非法補貼。WTO的裁決，為這起纏訟十多年的案件立下里程碑。（圖取自波音公司臉書facebook.com/Boeing）

（中央社日內瓦15日綜合外電報導）世界貿易組織（WTO）今天裁定，歐洲聯盟未能取消對於空中巴士（Airbus）的非法補貼。對於美國及其航空巨擘波音公司（Boeing）而言，這項裁定可說是一項重大勝利。

法新社報導，世界貿易組織爭端解決機構（DSB）上訴機構做出的這項裁決，由於不得上訴，美國得以對歐盟出口的商品祭出數百億美元的報復性關稅。

WTO今天的裁決，為這起纏訟十多年的案件立下里程碑。

波音公司表示，這項由美國貿易代表署代表波音出面取得的勝利，可能使歐盟面臨「WTO歷年來所批准最高額的報復性關稅」。

總部位於芝加哥的波音公司發布聲明說，根據波音公司計算，報復性關稅可能高達220億美元（約新台幣6574億元），相當於歐盟非法補助空中巴士的金額。

波音公司說：「今天這項最終裁決釋出明確訊息：不容漠視規則及非法補助的行為。」

美國貿易代表署（USTR）表示，這項判決是川普政府的「一項重大勝利」。

歐盟（EU）主管貿易事務執行委員馬姆斯壯（Cecilia Malmstrom）則指出，這項裁決駁回了美國提出的數項有關波音蒙受損失的申訴。

她強調，這可能影響WTO批准的報復程度。（譯者：鍾佑貞/核稿：嚴思祺）1070516

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