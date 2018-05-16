499吃到飽7天處理逾百萬件 中華電信:免擔心網速

中華電信7天處理499吃到飽方案逾100萬件，中華電信表示客戶不需擔心網速變慢的問題。（中央社檔案照片）
（中央社記者吳家豪台北16日電）499吃到飽夯爆，NCC今天說，中華電信7天處理案件量逾100萬件，未來會確認並設法避免網速較慢情形。中華電則說，網路容量在尖峰時段仍有餘裕，客戶不需擔心網速變慢的問題。
中華電信9日起限時7天開放全民申辦499吃到飽方案，引爆台灣電信史上空前的搶辦風潮，遠傳電信、台灣大哥大也宣布跟進優惠方案，期限至昨天截止。根據國家通訊傳播委員會（NCC）初步了解，7天以來中華電信處理這項資費方案案件量高達100萬件。
NCC指出，將要求業者提供推出這項方案的事前規劃、事中因應、事後改善措施等報告。未來NCC會確認業者基地台布建是否足夠支撐整體消費者使用行為，也會實際測量網路速度，並避免出現499資費網速較慢情形，不讓消費者變成二等公民。
對此，中華電信行動通信分公司總經理陳明仕今天接受中央社記者採訪表示，中華電信的網路容量在尖峰時段仍有餘裕，內部也有進行監控，沒有網速變慢的問題，中華電信對整體網路品質很有信心。
陳明仕強調，這次申辦499資費的消費者，很多都是中華電信原有客戶，新增客戶占比不高，「網速的問題真的不用擔心」；而且中華電信對於人潮聚集的場合，例如跨年晚會和元宵節燈會，都會事先規劃增設行動基地台，因此在這些場合的網路品質比其他業者好很多。
對於NCC將找業者說明499資費相關爭議處理，陳明仕表示，中華電信會據實陳述。（編輯：趙蔚蘭）1070516
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