美國會首度為挺台致函WHO 外交部感謝

美國172位跨黨派聯邦眾議員致聯名信，呼籲世界衛生組織應邀請台灣參加世界衛生大會。圖為2017年WHA會場。（中央社檔案照片）
（中央社記者侯姿瑩台北17日電）美國172位跨黨派聯邦眾議員致聯名信，呼籲世界衛生組織應邀請台灣參加世界衛生大會（WHA）。外交部今天表示，這是美國國會首度為台灣參與WHA直接致函WHO，對此表達感謝。
由共和黨籍的眾院外委會主席羅艾斯（Ed Royce）及眾院外委會民主黨首席議員恩格爾（Eliot Engel）領銜，高達172名眾議員簽署聯名信，以美國聯邦眾議院名義寄給世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。信中「強烈敦促」譚德塞，應無條件讓台灣以觀察員身分，參與今年與往後的世界衛生大會及相關技術性會議。
第71屆世界衛生大會將於21日到26日在瑞士日內瓦舉行，台灣未獲邀參加。台灣自1997年爭取加入WHO，2009年才以觀察員身分參與WHA；因中國打壓，去年台灣沒收到參與WHA的邀請函，今年再次被拒於門外。
對於美國眾議院的支持，外交部發布新聞稿表示感謝，同時提到，聯邦參議院外交委員會資深成員魯比歐（Marco Rubio）以及其他多位參議員，預計在近日聯名致函譚德塞，力挺台灣參與WHA。
外交部指出，這些行動展現美國國會參眾兩院不分黨派一致支持台灣參與WHA的決心；眾院聯名函更是美國國會首度為台灣參與WHA直接致函WHO幹事長，參與連署的眾議員占眾議院總席次4成。「對於美國國會長期以來在我們參與WHO議題上不遺餘力的支持」，外交部表達誠摯感謝。
外交部進一步表示，除美國國會議員聯名致函外，美國行政部門也多次公開重申美國強烈支持台灣參與WHA，包括美國國務院亞太副助卿黃之瀚（Alex Wong）15日出席參議院聽證會時，明確表達美國政府堅定支持台灣參與包含WHO在內的國際組織；不僅直接向國際社會傳達美方的立場，更發揮協調各國為台發聲的領頭羊角色。
外交部說，台灣雖然在爭取參與今年WHA面臨艱難挑戰，但感謝美國堅定不移的支持，尤其積極邀集理念相近國家為台發聲。外交部歡迎更多國家與台灣一起努力，共同維護全人類的健康安全。
除美國外，日本、加拿大、德國、法國、歐盟等都已表示支持台灣參與WHA。
WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。（編輯：張均懋）1070517
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