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多明尼加斷交 外交部：駐多大使館月底撤離

發稿時間：2018/05/17 11:03

最新更新：2018/05/17 11:16

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外交部長吳釗燮17日表示，經台多雙方協議，預計在31日前完成駐多明尼加大使館撤館事宜，目前未規劃在多國設立辦事處等機構。（中央社檔案照片）外交部長吳釗燮17日表示，經台多雙方協議，預計在31日前完成駐多明尼加大使館撤館事宜，目前未規劃在多國設立辦事處等機構。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北17日電）外交部長吳釗燮今天對何時撤離駐多明尼加大使館表示，經台多雙方協議，預計在31日前完成撤館事宜，目前未規劃在多國設立辦事處等機構。

中國與多明尼加宣布自5月1日建交，外交部宣布終止與多明尼加的外交關係，終止雙邊合作計畫並撤離中華民國駐多國大使館。外交部日前表示，近期將召集相關單位，討論撤離大使館、技術團的後續事宜。

立法院外交及國防委員會今天上午邀請吳釗燮進行業務報告，並就「兩岸競爭下我邦交國維穩與參與國際組織之戰略」進行專案報告，並備質詢。

民主進步黨立委蔡適應在質詢時，詢問駐多國大使館與多國駐台大使館撤掉的時程，以及未來是否有在多國設立聯絡處、辦事處等組職的計畫。

吳釗燮表示，駐多國大使已經回台，而多國駐台大使也已離台，關於雙方大使館的館產、館員等問題，還需時間處理，目前還在處理當中，經雙方協議，預計會在月底前處理完畢。目前未規劃在多國設立辦事處等機構。（編輯：林興盟）1070517

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