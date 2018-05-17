漢光預演跳傘意外 墜落士兵昏迷指數有進步

陸軍航空特戰指揮部政戰主任武立文受訪表示，陸軍航空特戰指揮部特戰營特三營，17日上午台中清泉崗，執行反空降的跳傘操演時，26歲秦姓上兵因為主傘張傘不完全，副傘吃風不足，造成直接落地的情形，地面醫療小組立即送醫。中央社記者蘇木春攝 107年5月17日
（中央社記者蘇木春台中17日電）秦姓上兵今天上午參加國軍漢光演習預演時，在台中清泉崗基地進行跳傘，因主傘張傘不完全墜落地面，緊急送醫後恢復呼吸心跳，經過4小時治療從昏迷指數3進步到7，但還未脫離險境。
陸軍航空特戰指揮部政戰主任少將武立文受訪表示，陸軍航空特戰指揮部特戰營特三營今天上午6時在台中清泉崗執行反空降的跳傘操演時，26歲秦姓上兵搭乘C130軍機到達1300呎高空跳傘，因為主傘張傘不完全，副傘吃風不足，造成直接落地的情形，地面醫療小組立即送醫，在上午6時45分到達醫院。
他表示，秦姓上兵在民國104年入伍，從義務役轉服志願役，服役已經3年，這次是第11次跳傘，前面完成基本傘訓有合格簽證，是一名合格成熟的傘兵，特戰傘兵所有訓練風險相當高，訓練時都會做完所有基本的傘訓、複訓，也會做好萬全的準備。
武立文指出，案發原因正在調查中，不排除是複合式的意外，包含裝備、傘具、氣候等因素都不排除，一般主傘沒有開的時候，訓練當中會立刻拉副傘，這次秦姓上兵的狀況因副傘吃風不足，下降時會比平常更快速，原本跳傘時間有60秒，這次約26秒就到地面，主傘未開的反應時間約有6秒。
童綜合醫院急診部執行長盧立華表示，患者腦部顱底骨折、視網膜下腔出血，頸椎有過度伸展的傷害，胸部有胸骨骨折、左側氣胸與兩側肺挫傷，第2與第3腰椎骨折加上左側腰肌血腫，上半身主要集中正面、下半身偏左側傷害，必須依靠呼吸器，現在對聲音已有反應，因年輕復原力好，狀況比預期好很多，樂觀看待後續。（編輯：張芷瑄）1070517
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