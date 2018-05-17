漢光預演跳傘意外 墜落士兵昏迷指數有進步

陸軍航空特戰指揮部政戰主任武立文受訪表示，陸軍航空特戰指揮部特戰營特三營，17日上午台中清泉崗，執行反空降的跳傘操演時，26歲秦姓上兵因為主傘張傘不完全，副傘吃風不足，造成直接落地的情形，地面醫療小組立即送醫。中央社記者蘇木春攝 107年5月17日