國家人權博物館揭牌 蔡總統盼拓展人權外交

國家人權博物館17日在「白色恐怖綠島紀念園區」正式掛牌成立，紀念1951年5月17日首次大規模政治受難者被關押在綠島的日子，總統蔡英文（左5）、文化部長鄭麗君（右5）、總統府秘書長陳菊（左2）、民進黨籍立委劉櫂豪（左）等人出席揭牌儀式。中央社記者吳翊寧綠島攝 107年5月17日