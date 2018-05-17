國家人權博物館揭牌 蔡總統盼拓展人權外交

國家人權博物館17日在「白色恐怖綠島紀念園區」正式掛牌成立，紀念1951年5月17日首次大規模政治受難者被關押在綠島的日子，總統蔡英文（左5）、文化部長鄭麗君（右5）、總統府秘書長陳菊（左2）、民進黨籍立委劉櫂豪（左）等人出席揭牌儀式。中央社記者吳翊寧綠島攝 107年5月17日
（中央社記者葉素萍綠島17日電）國家人權博物館今天在白色恐怖綠島紀念園區正式揭牌成立，總統蔡英文期許人權館拓展國際交流，用人權做外交；她也提到，「加害體系如何運作？誰該負責？我們一定徹底釐清」。
國家人權博物館今天在白色恐怖綠島紀念園區正式揭牌成立，是為了紀念1951年5月17日首次大規模政治受難者被關押在綠島的日子。蔡總統主持揭牌儀式，政治受難者前輩及家屬共80餘人與會。
蔡總統由文化部長鄭麗君陪同入場，蔡總統駐足觀看刻在牆上的受難者姓名。
揭牌活動由台東縣新興國小合唱團演唱「火燒島的星」與「追憶」揭開序幕，並邀請蔡瑞月舞蹈社演出「傀儡上陣」。
蔡總統致詞提到，設立國家人權博物館，要透過這些場景保存，讓更多人了解前輩們血淚；讓更多人了解，前輩們在最痛苦時，仍帶著希望，勇敢活下去；最重要的，推動國家人權博物館是要讓世世代代台灣人，可以從不自由的歷史當中，認知到自由可貴；從過去侵害人權歷史當中，堅持人權信念。
她說，歷經兩任政府籌備，國家人權博物館終於正式成立，「人權館將會成為名副其實的國家級人權基地」；今天掛牌之後，就是新工作的開始。
蔡總統提出對人權館的兩個期許。第一，她期許人權館充分運用升格後的資源，強化人權教育的能量；人權館除了要面向社會大眾，也要協助不同政府機關，在政府內部推動人權教育。
她說，今年4月的時候，已有一些在職法官到綠島園區受訓。她希望未來這種做法要擴大實施，讓公務人員對於人權有更堅定的認識，「才能確保現在以及未來的政府，不會犯下同樣的錯誤」，這也是轉型正義的一環。
蔡總統說，第二，她期許人權館要拓展國際交流，「用人權來做外交」。許多國家都致力保存不義遺址，像是在歐洲就有很多納粹集中營，成為人權教育的場所。台灣的人權館，就是亞洲第一個以不義遺址作為主軸的人權博物館。可以藉由人權館這個基地，跟世界分享台灣民主和人權發展的經驗，並彰顯台灣是勇於反省歷史的國家。
蔡總統也對在場的政治受難者蔡焜霖等人提到，當年許許多多擁抱理想主義的年輕人，「到底為什麼受難？加害體系如何運作？誰該負責？我們一定徹底釐清」。
她說，今天是人權館揭牌，接下來「促進轉型正義委員會」也要正式運作；台灣民主化超過30年，現在有一個把轉型正義做好的機會。
蔡總統表示，政治受難前輩的受難和犧牲是整個國家、整個社會必須共同承擔和面對的歷史。「我們會把握真相、責任、和解以及確保不會再犯這些原則，用最嚴肅和積極的態度來推動轉型正義」。（編輯：林興盟）1070517
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