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落實轉型正義 政院通過政治檔案條例草案

發稿時間：2018/05/17 14:02

最新更新：2018/05/17 14:16

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行政院長賴清德在院會表示，落實轉型正義是總統蔡英文的重要政策，核心任務之一在於開放政治檔案，以還原歷史真相，並促進社會和解。（中央社檔案照片）行政院長賴清德在院會表示，落實轉型正義是總統蔡英文的重要政策，核心任務之一在於開放政治檔案，以還原歷史真相，並促進社會和解。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北17日電）行政院院會今天通過「政治檔案條例」草案，規定完成立法後，政府應於6個月內，完成清查白色恐怖時期政治檔案；政黨也有義務清查，並經促轉會認定的檔案，皆移交給檔案局管理。

促進轉型正義條例去年12月27日公布施行，其中明訂政黨、附隨組織或黨營機構持有政治檔案者，應通報促轉會，經促轉會審定者，移歸為國家檔案。

行政院會上午通過政治檔案條例草案，行政院副發言人丁允恭轉述，行政院長賴清德在院會表示，落實轉型正義是總統蔡英文的重要政策，核心任務之一在於開放政治檔案，以還原歷史真相，並促進社會和解。這項草案是促轉條例的配套法律，對未來推動政治檔案開放應用，相當重要。後續送請立法院審議，請國家發展委員會積極與立委溝通，早日完成立法。

國發會副主委曾旭正上午出席行政院會後記者會時表示，草案定義的「政治檔案」，是指由政府機關、政黨、附隨組織及黨營機構所保管，從民國34年8月15日到81年11月6日止，與二二八事件、動員戡亂、戒嚴體制相關的檔案、紀錄或文件。

曾旭正表示，草案規定，條例完成立法、施行日起6個月內，政府應完成清查政治檔案，經國發會檔案管理局審查定為政治檔案者，指定期限內移轉檔案局管理；政黨、附隨組織及黨營機構所持檔案，經促轉會認定為政治檔案者，也應移轉檔案局。

曾旭正說，若政黨及其附隨組織拒絕移轉國家檔案，草案並無罰責，但將可依促轉條例第18條規定，開罰新台幣100萬元至500萬罰鍰，並可按次連續處罰。

媒體詢問，怎麼看國民黨批評該條例草案是讓政府擁有空白授權可以查到飽，先認定目標再找法條鬥爭。曾旭正回應，政治檔案條例草案是依據促轉條例而擬定，站在國家行政角度來看，對政治檔案進行收集整理與應用，並沒有政黨惡鬥的情形。

草案也明訂政治檔案解密程序，政治檔案於保密期限屆滿或達成解密條件時，自動解除機密。對保密超過30年的政治檔案，除非原移轉機關說明有保密的法規依據外，都視為解除機密。

草案規定，在政治檔案中，所載公務員、證人、檢舉人及消息來源之姓名、化名、代號及職稱，應提供閱覽、抄錄或複製，以落實轉型正義，還原歷史真相。

國發會表示，考量政治檔案的徵集與應用有其特殊性，且政治檔案的開放應用屬持續性工作，不只架構於促轉條例之下，因此這項草案定位為檔案法的特別法，存續的有效性不受促轉條例階段任務影響。（編輯：陳永昌）1070517

延伸閱讀》國家人權博物館揭牌 蔡總統盼拓展人權外交

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