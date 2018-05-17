公斤重定義恐衝擊半導體 經濟部爭取5.1億因應

圖為國際公斤原器的電腦渲染圖。（圖取自維基共享資源；作者en:User:Greg L，CC BY-SA 3.0）

（中央社記者廖禹揚台北17日電）國際度量衡大會（CGPM）今年將重新定義公斤、克耳文、安培及莫耳等4個SI基本單位，為避免衝擊國內半導體產業，經濟部啟動新標準建置計畫，爭取新台幣5.1億元經費挹注。



不過，公斤定義改變，主要是避免量測誤差，增進精準度，對一般民生影響並不大，但對半導體等尖端精密產業，則可能產生巨大影響。



現存於法國巴黎、做為國際公斤標準的鉑銥合金原器「縮水」，促使國際計量界尋求其他非實體的定義方式來取代現有定義，將改由普朗克常數做為標準，具有足夠技術的國家都能依照普朗克常數製造出矽晶球原器，不會因地點不同而產生誤差。



為使台灣國家度量衡標準實驗室跟進國家標準，避免國內半導體產業良率下降，標檢局已啟動新標準建置計畫，包括訂購未來作為重量標準的公斤原器矽晶球，以及周邊維持系統、量測系統等。



經濟部標準檢驗局局長劉明忠受訪表示，4個基本單位重定義相關預算估約5.1億元，其中2.5億已列入預算，剩餘2.6億已在15日向行政院報告，希望動支第二預備金。



今年11月將召開的國際度量衡大會將重新定義質量單位「公斤」、溫度單位「克耳文」、電流單位「安培」與物質量單位「莫耳」，分別改由物理常數中的普朗克常數、波茲曼常數、基本電荷與亞佛加厥常數定義，並預計自2019年5月20日正式實施。



標檢局將在21日舉辦國際計量發展趨勢研討會，邀請美國國家標準與技術研究院榮譽科學家吳文立與國際半導體產業協會（SEMI）台灣區總裁曹世綸分享半導體計量現況與相關挑戰。（編輯：林淑媛）1070517