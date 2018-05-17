西班牙遣送台嫌至中國大陸 外交部嚴正關切

超過200名台灣人在西班牙涉及跨國電信詐騙，西班牙政府決定將其中2名遞解到中國大陸。外交部17日表達嚴正關切與強烈遺憾。此為示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
（中央社記者侯姿瑩台北17日電）超過200名台灣人在西班牙涉及跨國電信詐騙，西國政府決定將其中2名遞解到中國。外交部今天表達嚴正關切與強烈遺憾；對於仍押於西班牙的台籍嫌犯，駐處將持續提供必要協助。
外交部發布新聞稿指出，219名台灣人在西班牙涉及跨國電信詐騙案，西班牙政府已決定同意法院判決，依西班牙與中國引渡條約於11日將其中2名台嫌遞解至中國；外交部對此表達嚴正關切與強烈遺憾。
外交部指出，針對這個案件，西班牙法院已就全數涉案台灣人做出同意引渡至中國的判決；對於仍在押的217名台灣嫌犯，後續西國內閣會議所做的最後決定可能與法院相同，情況不容樂觀。但外交部及駐西班牙代表處仍將持續提供必要協助，以維護國人應有權益，也將繼續派員赴西國看守所探視、協助家屬聯繫等事宜。
2016年底，西班牙逮捕大批涉及電信詐欺的華人，其中包括219名台灣籍嫌犯。
外交部表示，外交部及駐西班牙代表處於事發後，除協助涉案台灣民眾聘請律師保障權益、提供相關協助外，也多次向西班牙政府表達將台灣嫌犯遣返台灣、以利國內司法機關偵辦處理的立場。
外交部說，西班牙法院雖是依法律程序審理中國的引渡請求案，但中國政府強力介入施壓，外交部對於西國內閣會議同意將國人引渡至中國的決定，已責成駐西班牙代表處即洽西國政府立即停止後續引渡作業，並繼續爭取西國政府將其餘台灣嫌犯交予台灣，以利國內司法機關依法處理；並呼籲西國政府秉持人道精神及人權原則，就這個案件與台灣進行司法互助合作。
此外，外交部表示，法務部及行政院大陸委員會自2016年4月肯亞電信詐騙案後，邀集相關機關成立「打擊跨境詐欺犯罪跨部會平台」，以及時因應相關事件。外交部即時通報、協助法務部、陸委會、內政部警政署等機關，合作處理國人在外國涉跨國電信詐騙案。
外交部表示，截至目前為止，經外交部、駐外館處及相關機關協助，已爭取近600名台灣嫌犯返台接受國內司法機關依法偵審。法務部也於2017年修正刑事法律，對於跨國電詐加重刑責。
同時，外交部說，將持續協助國內檢警機關建立跨國合作平台，與各國共同合作打擊電信詐騙與各類犯罪案件，以全力杜絕跨境電信詐騙案件；並呼籲國人切勿在國外從事任何不法行為，以免觸犯當地法令，遺憾終身，並損害國家形象。（編輯：李信寬）1070517
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