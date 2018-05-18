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核二2號機再轉審查 剩10多個問題待台電釐清

發稿時間：2018/05/18 11:32

最新更新：2018/05/18 12:07

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核二2號機再轉後，3月28日下午1時25分跳機，台電依規定通報原能會，須提綜合檢討報告獲核准後，核二2號機才可重新併聯發電。圖為核二廠廠房。（圖取自台電月刊網頁tpcjournal.taipower.com.tw）核二2號機再轉後，3月28日下午1時25分跳機，台電依規定通報原能會，須提綜合檢討報告獲核准後，核二2號機才可重新併聯發電。圖為核二廠廠房。（圖取自台電月刊網頁tpcjournal.taipower.com.tw）

（中央社記者朱則瑋台北18日電）行政院原子能委員會核能管制處副處長李綺思今天表示，核二2號機再轉案審查，審查小組從原本超過60多個問題，經多次會議、現場視察，僅剩10多個問題待台電書面答覆。

核二2號機再轉後，3月28日下午1時25分跳機，台電依規定通報原能會，須提綜合檢討報告獲核准後，核二2號機才可重新併聯發電。

台電4月9日向原能會提再轉申請，原能員會經4次審查會議，2次現場視察，討論核二2號機機組急停的肇因分析、蒸汽旁通壓力控制系統參數調校、功率振盪中子偵測系統及人員訓練等，並要求台電釐清審查小組提出的相關問題。

李綺思告訴中央社記者，經多次會議、現場視察，審查小組原本提出的60多個問題，在台電幾次說明後，大部分答覆已獲接受，僅剩10多個問題，已要求台電整理相關資料後書面答覆。

李綺思說，假使台電答覆都能讓審查小組滿意，後續就會開始最後統整，決定是否同意核二2號機再轉案，但如果審查小組認為需當面向台電或到核電廠了解狀況，不排除會再開第5次審查會議或到現場視察。

另外，核二廠1號機明天將降載進行非全出控制棒可用性測試、主汽機控制閥定期測試、水箱清洗及控制棒布局更換等作業，相關作業預定當天就能完成，之後會立即恢復滿載運轉，原能會則會持續監控電廠運轉安全。（編輯：李明宗）1070518

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