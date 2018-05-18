農業醫療領軍 南向尋找台灣新機遇

印尼近幾年經濟突飛猛進，消費力大增，吸引各國企業爭相投資布局。圖為外貿協會2017年5月在印尼雅加達舉辦的台灣形象展公益路跑活動。（中央社檔案照片）

轉型路上的蔡英文/國際篇（2）（中央社記者廖禹揚、韓婷婷台北18日電）3月底，東南亞台灣形象展場內人潮聚集，Zumbafest動感飆舞活動讓現場氣氛火熱；展場外陽光刺眼，吵雜的街上車水馬龍，人來人往。



這是擁有2.6億人口紅利、全球最大群島國家印尼，近年經濟起飛腳步快速，消費實力驚人；不過，相對於年輕人口帶來的活力，印尼基礎建設還在勉力追趕，開車出門不塞上幾十分鐘是不可能到達目的地。



目前雅加達市內正在蓋捷運，印尼當地人解釋，「蓋好之後會好很多」，而這個轟隆隆、如火如荼展開的雅加達捷運隧道工程，正是由台灣業者承包。



不只是印尼，許多紡織、製鞋、輪胎、鋼鐵業的台商早在東南亞的越南、泰國、菲律賓等國家耕耘多年，台灣製造（Made in Taiwan）品質獲業界好評，但「台灣」在一般民眾間的知名度卻不那麼響亮。



●推新南向人本關懷 農業醫療打先鋒



總統蔡英文於2016年520就職演說中，正式宣布新南向政策，希望台灣與東協、南亞及紐澳等國家建立經貿、產業、文化、教育、人才等廣泛層面的互動。



相較於過去推動的政策，新南向政策核心理念是以人為本，正如行政院政務委員鄧振中所說，新南向政策強調的是「我們能幫助別人，也希望在幫助別人的過程中得到好處」。



以目前情況觀察，「新南向國家最希望合作的領域是農業與醫療」，鄧振中說，台灣農業技術深受新南向國家青睞，希望台灣協助當地灌溉技術、土地及作物種植、品種改良、銷售等，正商討成立綜合農業示範區。



至於醫療部分，根據統計，新南向國家2017年來台就醫達6.4萬人次，在國際醫療病患占比達28.44%；而針對區域間共同面臨的登革熱等傳染病防疫，台灣也與新南向夥伴規劃建立區域聯合防疫網絡。





馬來西亞太陽報日前刊登台灣新南向政策實施一年多來的具體成果，讓馬來西亞朝野各界了解新南向政策實施所展現的成績。（中央社檔案照片）

●生醫業新南向 打造國際品牌力



新南向政策希望以台灣產業優勢條件，在全球及區域局勢的快速變化中，為世界帶來更多貢獻，用實力來贏得國際社會的尊敬。生技醫療產業正好扮演了以人為本、深化彼此夥伴關係的角色。



20年前即已前進東南亞的醫材廠雃博，是第一家醫療器材自有品牌南進的企業，如今雃博的醫療氣墊床已躍居東協市場第一大品牌。



談到品牌深耕，雃博亞太區總經理林皇毅指出，醫療器材有著市場的差異性，「在地化服務、與客戶直接對話」是取得客戶信賴、提升品牌力的重要基礎。而品牌扎根必須要有實戰經驗，長期一點一滴累積出來的know how，進一步走到know why，才有能力打自己的品牌。



林皇毅強調，對於一個全球化品牌的企業，除了歐美外，亞洲市場是任何國際企業都不能忽視的一個戰場，亞洲市場開始面臨人口老化、社會保險制度等相關問題，醫療絕對是重要的一環，這將是雃博的核心，也是機會。



除了醫材廠外，克麗緹娜及佐登妮絲台灣兩大美麗事業集團，也積極插旗東南亞，期盼為下個10年創造新的成長動能。最早南進的佐登妮絲在馬來西亞已有16個營業據點。



「當時連要招聘美容師都找不到」，佐登妮絲總經理陳佳琦說，「低底薪、高獎金」是台灣及大陸市場的策略主軸，但在大馬，這樣的策略是找不到員工的，他們重視的是基本保障薪水，「一個月平均請個一週的病假在大馬是習以為常的事，而且病假是不能扣薪水！」



陳佳琦深刻體認到，東南亞市場與台灣有著極大的文化差異，想要在當地複製台灣成功模式是行不通的，必須轉化出因地制宜的策略。



●強化人才交流 產學教育合作



農業醫療交流外，教育也是重要一環。台灣在少子化衝擊下，近幾年不少大學前往馬來西亞等東南亞國家招商，也有技職學校開辦提供來自越南、印尼、馬來西亞、緬甸的僑生就讀。



事實上，台灣與東南亞國家產學合作愈來愈密切，呈現雙位數高成長，依據經貿談判辦公室資料顯示，國際產學合作專班106學年度第一學期新南向國家來台留學生達3萬7999人，年增18%，台灣赴新南向國家留學生數則為1萬9269人，年增19.7%。



新南向國家需要的人才培訓不只在醫療領域，透過技職教育合作，不僅可以幫助新南向國家人力素質提升，也能滿足台灣企業需求。



此外，台灣對外投資不再過度傾向中國大陸，逐漸走向分散，根據統計，2017年對新南向國家投資占台灣對外投資近1/3，總額約36.8億美元（約新台幣1104億元），年增54.51%。



值得一提的是，政府大力推動的五加二創新產業方面，新南向政策中也占有一席之地，「新南向國家也有很多很好的人才」，鄧振中說，「創意創新也是跟著市場走的」，隨著新南向國家市場崛起，當地創新產業的人才也逐漸嶄露頭角。





台灣輪胎雙雄之一的建大橡膠佈局印尼市場，經過兩年準備期，深入了解當地民情風俗，2017年開始在印尼投產。（中央社檔案照片）

●海洋事業 台灣與印尼合作新場域



前印尼經濟統籌部副部長艾迪（Edy Putra Irawady）分析，印尼需要台灣的鋼鐵產品、漁業技術、電子產品、紡織產品，且台灣在全球的商業網絡相當廣闊，具有優勢。



最讓艾迪推崇的是台灣的高科技產品。他說，台灣電子產品品質很好，亞洲地區可能只有日本可以媲美台灣，且台灣有各種不同市場區隔的產品，台灣產品競爭力領先其他鄰國及地區，包括香港、中國大陸和南韓。



除了科技業，艾迪認為海洋事業是台灣、印尼深具潛力的合作領域。他坦言，印尼是世上最大的島嶼國家，正在努力成為海上強國，積極參與國際海洋貿易，正因如此，印尼需要更多的船隻，而台灣在造船及貨櫃、貨輪路線經營管理等方面經驗豐富，技術領先。



他呼籲台灣造船業應考慮在印尼投資，不只是造船，雙方也要在貨櫃製造以及印尼船隻維修保養上進行合作。



除了醫療、農業積極朝東南亞拓展外，工程業也表現亮眼，中鼎集團近日標得印度阿達尼能源公司在達姆拉港的天然氣接收站工程，金額高達2.4億美元，外貿協會董事長黃志芳開心地說，這是新南向政策推動以來，台商拿到的最大筆訂單。



鄧振中也難掩興奮說，此案對推動新南向政策上具有相當大意義，不僅有助提升台灣廠商知名度，更凸顯台灣工程業者具有在海外承攬大型工程的能力，而未來建設過程中勢必會需要台灣供應的器材設備，可望帶動後續供應鏈。



台灣進軍新南向的優勢，就在於這些「軟實力」，包括農業、醫療、科技、教育等，透過這些優勢與新南向國家建立合作新模式，這是台灣企業的新商機，也是蔡總統面對美中貿易戰的動盪局勢下，國家經貿布局的戰略之一。（編輯：林淑媛/張良知）1070518