/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 古巴槍擊會考白木屋

專題／30年前帶領農民抗議 林國華獄中手稿寫520農運始末

>rss

傳承林國華農運精神 林慧如爭取農業正義

發稿時間：2018/05/19 10:15

最新更新：2018/05/19 10:57

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
1988年5月20日台灣發生解嚴後首次大規模的農民抗爭，時隔30年，農運總指揮林國華女兒林慧如（圖）拿出父親「獄中陳述520始末」手稿，訴說農運訴求與精神。中央社記者葉子綱攝　107年5月19日1988年5月20日台灣發生解嚴後首次大規模的農民抗爭，時隔30年，農運總指揮林國華女兒林慧如（圖）拿出父親「獄中陳述520始末」手稿，訴說農運訴求與精神。中央社記者葉子綱攝　107年5月19日

520農運30週年專題6（中央社記者葉子綱雲林縣19日電）台灣農權總會的橫匾高掛在屋內一角，似乎在述說30年前520農民運動，依舊刻劃著爭取農民權益的精神，當時總指揮林國華的女兒林慧如說，爭取實現「農業正義」將持續下去。

1988年5月20日，520農運總指揮林國華、副總指揮蕭裕珍，帶領雲林、嘉義、台東、苗栗、南投、高雄的農民北上抗議，也有北部民眾和學生加入，上萬人的參與規模前所未見，爆發流血衝突。

這是台灣1987年解嚴後第一樁，也是1979年美麗島事件以來，最嚴重的街頭群眾抗爭事件，導致多人受傷、入獄，包括林國華及女兒林慧如。

前雲林縣政府農業處長林慧如接受中央社專訪說，時至今日，揭發當年誘供被捕民眾、爭取翻案的呼聲四起，只是當年參與的人已漸老去或凋零，還原真相刻不容緩。

1988年5月20日台灣歷史上首次農民社會運動，時隔30年，台灣農權總會橫匾刻劃著爭取農民權益的精神，當時總指揮林國華的女兒林慧如說，爭取實現「農業正義」將持續下去。中央社記者葉子綱攝 107年5月19日1988年5月20日台灣歷史上首次農民社會運動，時隔30年，台灣農權總會橫匾刻劃著爭取農民權益的精神，當時總指揮林國華的女兒林慧如說，爭取實現「農業正義」將持續下去。中央社記者葉子綱攝 107年5月19日
1988年5月20日，520農運總指揮林國華（前）、副總指揮蕭裕珍，帶領雲林、嘉義、台東、苗栗、南投、高雄的農民北上抗議，也有北部民眾和學生加入，上萬人的參與規模前所未見，爆發流血衝突。（邱萬興提供）1988年5月20日，520農運總指揮林國華（前）、副總指揮蕭裕珍，帶領雲林、嘉義、台東、苗栗、南投、高雄的農民北上抗議，也有北部民眾和學生加入，上萬人的參與規模前所未見，爆發流血衝突。（邱萬興提供）
zoom in 520農運30年了，相關文獻記載，520農運總指揮林國華（前）與副總指揮蕭裕珍，帶領雲林、嘉義、台東、苗栗、南投、高雄等地農民北上抗議。（中央社檔案照片）520農運30年了，相關文獻記載，520農運總指揮林國華（前）與副總指揮蕭裕珍，帶領雲林、嘉義、台東、苗栗、南投、高雄等地農民北上抗議。（中央社檔案照片）

拿著已故父親林國華「獄中陳述520始末」的手稿，林慧如說，當時擔任古坑鄉農會常務監事的父親，觀察到社會進步與工業發展，台灣農民卻成為被犧牲及被遺忘的一群，認為農民的貢獻與權益、迫切問題需要被重視，因而挺身為農民發聲。

林慧如當時剛從大學畢業、準備考研究所，她回憶說，事件直接導火線是政府擴大開放國外農產品進口，且農民權益長期遭到剝削，觸發農民走上街頭，提出全面辦理農民保險、降低肥料價格自由買賣、增加稻米收購數量與價格、廢止農會總幹事遴選辦法、水利會納入政府編制內、設立農業部、開放農地自由買賣等7大訴求。

林慧如說，30年前的520農民運動，社會付出相當大的代價，其實農運就是在爭取「農業正義」，只不過那個時代並沒有這個名詞，至於經過幾年的演變，農業正義是否實現了，又是另一個觀察的角度。

她談到，林國華手稿中描述520集會遊行發生的衝突，當中質疑雲林農權會申請的集會地點是國父紀念館、立法院、國民黨中央黨部、中正紀念堂等4個地方，台北市警察局全都不予許可，卻又許可遊行，人那麼多沒有集合、停止地點，如何去遊行。

手稿中並質疑，一開始警方或許因情報錯誤，認為520行動是有預謀的暴亂行為，所以在處理上就產生偏頗，濫用公權力，強施暴力，濫行逮補，引發群眾的激憤而導致衝突的嚴重後果。

林慧如回憶，當時在台北準備研究所考試，聽說家鄉父老要北上，5月的台北天氣炎熱，「就帶著大包包到商家買水裝著，沿路分給鄉親解渴，分發完了再買，就是這樣而已」，自己就被羅織罪名入獄。

經歷此遭遇，林慧如說，參政後終於理解父親在手稿最後提到：「只好一笑置之，但有誰瞭解，農民純樸的微笑才是幸福的泉源。」

30年前的520農民運動，農運總指揮林國華寫下「獄中陳述520始末」手稿，手稿最後提到：「只好一笑置之，但有誰瞭解，農民純樸的微笑才是幸福的泉源」。中央社記者葉子綱攝　107年5月19日30年前的520農民運動，農運總指揮林國華寫下「獄中陳述520始末」手稿，手稿最後提到：「只好一笑置之，但有誰瞭解，農民純樸的微笑才是幸福的泉源」。中央社記者葉子綱攝　107年5月19日
zoom in 1988年5月20日台灣發生解嚴後第一樁大規模農民抗爭，時隔30年，當時農運總指揮林國華寫下「獄中陳述520始末」手稿，道出事件始末，述說農運訴求與精神。中央社記者葉子綱攝　107年5月19日1988年5月20日台灣發生解嚴後第一樁大規模農民抗爭，時隔30年，當時農運總指揮林國華寫下「獄中陳述520始末」手稿，道出事件始末，述說農運訴求與精神。中央社記者葉子綱攝　107年5月19日

林慧如說，在那當下，讓她更堅定民主政治的信念，套句話說，如果遂行獨裁政治，人是隨時會「被消失」的，經過520農運事件後，對民主政治的信念更加強烈了。

當年520農運的訴求，今昔對比，哪些實現了、哪些又待努力，林慧如說，「水利會納入政府編制內」一項，現在已決定水利會會長將要官派，讓相關水利部門的介面銜接、統一水權得以健全運作。

她並指出，即使「農會總幹事遴選辦法」已有改進，但是仍由總幹事操控農會理監事選舉，未能落實直接選舉的民主真諦。

林慧如回到「農業正義」的觀點，進一步指出，農為國本，肩負國家糧食安全的重任，當然更要重視「農業權」的維護，當中包括農地正義、農民正義、農業縣正義。

她強調，「國土計畫法」中保留農地的作為，要考量農地使用受限的補償，更要考量農業縣對農業的貢獻度，非農業縣也要對國家糧食安全政策負起責任。

對於農民正義，林慧如認為，現行的老農津貼也只是一種救濟，農保應建立退休及職業災害的制度，讓農民的保障更臻完善。

林慧如表示，在工業與科技發達的時代，相對來說，更凸顯農業的重要性，農業長久以來被打壓、被犧牲，此時此刻也需要轉型正義的思維與作為。（編輯：唐聲揚/陳清芳）1070519

延伸閱讀》農運火苗 從戴振耀的芭樂園點燃

延伸閱讀》520農運激發群眾運動 台灣解嚴後的民怨出口

延伸閱讀》開放農地自由買賣 衍生農地農用保衛戰

延伸閱讀》更多520農運30週年系列報導

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌
國家人權博物館揭牌
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP