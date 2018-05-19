傳承林國華農運精神 林慧如爭取農業正義

1988年5月20日台灣發生解嚴後首次大規模的農民抗爭，時隔30年，農運總指揮林國華女兒林慧如（圖）拿出父親「獄中陳述520始末」手稿，訴說農運訴求與精神。中央社記者葉子綱攝 107年5月19日

520農運30週年專題6（中央社記者葉子綱雲林縣19日電）台灣農權總會的橫匾高掛在屋內一角，似乎在述說30年前520農民運動，依舊刻劃著爭取農民權益的精神，當時總指揮林國華的女兒林慧如說，爭取實現「農業正義」將持續下去。



1988年5月20日，520農運總指揮林國華、副總指揮蕭裕珍，帶領雲林、嘉義、台東、苗栗、南投、高雄的農民北上抗議，也有北部民眾和學生加入，上萬人的參與規模前所未見，爆發流血衝突。



這是台灣1987年解嚴後第一樁，也是1979年美麗島事件以來，最嚴重的街頭群眾抗爭事件，導致多人受傷、入獄，包括林國華及女兒林慧如。



前雲林縣政府農業處長林慧如接受中央社專訪說，時至今日，揭發當年誘供被捕民眾、爭取翻案的呼聲四起，只是當年參與的人已漸老去或凋零，還原真相刻不容緩。





1988年5月20日台灣歷史上首次農民社會運動，時隔30年，台灣農權總會橫匾刻劃著爭取農民權益的精神，當時總指揮林國華的女兒林慧如說，爭取實現「農業正義」將持續下去。中央社記者葉子綱攝 107年5月19日

1988年5月20日，520農運總指揮林國華（前）、副總指揮蕭裕珍，帶領雲林、嘉義、台東、苗栗、南投、高雄的農民北上抗議，也有北部民眾和學生加入，上萬人的參與規模前所未見，爆發流血衝突。（邱萬興提供）

拿著已故父親林國華「獄中陳述520始末」的手稿，林慧如說，當時擔任古坑鄉農會常務監事的父親，觀察到社會進步與工業發展，台灣農民卻成為被犧牲及被遺忘的一群，認為農民的貢獻與權益、迫切問題需要被重視，因而挺身為農民發聲。



林慧如當時剛從大學畢業、準備考研究所，她回憶說，事件直接導火線是政府擴大開放國外農產品進口，且農民權益長期遭到剝削，觸發農民走上街頭，提出全面辦理農民保險、降低肥料價格自由買賣、增加稻米收購數量與價格、廢止農會總幹事遴選辦法、水利會納入政府編制內、設立農業部、開放農地自由買賣等7大訴求。



林慧如說，30年前的520農民運動，社會付出相當大的代價，其實農運就是在爭取「農業正義」，只不過那個時代並沒有這個名詞，至於經過幾年的演變，農業正義是否實現了，又是另一個觀察的角度。



她談到，林國華手稿中描述520集會遊行發生的衝突，當中質疑雲林農權會申請的集會地點是國父紀念館、立法院、國民黨中央黨部、中正紀念堂等4個地方，台北市警察局全都不予許可，卻又許可遊行，人那麼多沒有集合、停止地點，如何去遊行。



手稿中並質疑，一開始警方或許因情報錯誤，認為520行動是有預謀的暴亂行為，所以在處理上就產生偏頗，濫用公權力，強施暴力，濫行逮補，引發群眾的激憤而導致衝突的嚴重後果。



林慧如回憶，當時在台北準備研究所考試，聽說家鄉父老要北上，5月的台北天氣炎熱，「就帶著大包包到商家買水裝著，沿路分給鄉親解渴，分發完了再買，就是這樣而已」，自己就被羅織罪名入獄。



經歷此遭遇，林慧如說，參政後終於理解父親在手稿最後提到：「只好一笑置之，但有誰瞭解，農民純樸的微笑才是幸福的泉源。」





30年前的520農民運動，農運總指揮林國華寫下「獄中陳述520始末」手稿，手稿最後提到：「只好一笑置之，但有誰瞭解，農民純樸的微笑才是幸福的泉源」。中央社記者葉子綱攝 107年5月19日

1988年5月20日台灣發生解嚴後第一樁大規模農民抗爭，時隔30年，當時農運總指揮林國華寫下「獄中陳述520始末」手稿，道出事件始末，述說農運訴求與精神。中央社記者葉子綱攝 107年5月19日

林慧如說，在那當下，讓她更堅定民主政治的信念，套句話說，如果遂行獨裁政治，人是隨時會「被消失」的，經過520農運事件後，對民主政治的信念更加強烈了。



當年520農運的訴求，今昔對比，哪些實現了、哪些又待努力，林慧如說，「水利會納入政府編制內」一項，現在已決定水利會會長將要官派，讓相關水利部門的介面銜接、統一水權得以健全運作。



她並指出，即使「農會總幹事遴選辦法」已有改進，但是仍由總幹事操控農會理監事選舉，未能落實直接選舉的民主真諦。



林慧如回到「農業正義」的觀點，進一步指出，農為國本，肩負國家糧食安全的重任，當然更要重視「農業權」的維護，當中包括農地正義、農民正義、農業縣正義。



她強調，「國土計畫法」中保留農地的作為，要考量農地使用受限的補償，更要考量農業縣對農業的貢獻度，非農業縣也要對國家糧食安全政策負起責任。



對於農民正義，林慧如認為，現行的老農津貼也只是一種救濟，農保應建立退休及職業災害的制度，讓農民的保障更臻完善。



林慧如表示，在工業與科技發達的時代，相對來說，更凸顯農業的重要性，農業長久以來被打壓、被犧牲，此時此刻也需要轉型正義的思維與作為。（編輯：唐聲揚/陳清芳）1070519



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