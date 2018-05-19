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台灣隊正名 中華奧會：國際奧會不會核准

發稿時間：2018/05/19 16:40

最新更新：2018/05/19 16:59

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台灣民間團體推動的「2020東京奧運台灣正名公投」引關注，中華奧會19日表示，國際奧會月初在執委會就決定「不會核准名稱更動」。圖為中華台北會旗。（中央社檔案照片）台灣民間團體推動的「2020東京奧運台灣正名公投」引關注，中華奧會19日表示，國際奧會月初在執委會就決定「不會核准名稱更動」。圖為中華台北會旗。（中央社檔案照片）

（中央社記者李晉緯台北19日電）台灣民間團體推動的「2020東京奧運台灣正名公投」引起關注，中華奧會秘書長沈依婷今天表示，國際奧會曾來函並致電關切，月初在執委會就決定「不會核准名稱更動」。

民間團體推動「2020東京奧運台灣正名公投」，訴求將「中華台北隊」正名為「台灣隊」，目前正進行第二階段連署。

沈依婷表示，月初國際奧林匹克委員會來函，接著並致電詢問此事，當時中華奧會回覆，「公投是民主社會正常的活動」，且公投活動是民間發起，非政府所發動，中華奧會也未參與。

沈依婷說，這項公投行動讓國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）十分關切，在2日召開的國際奧會執委會，會中就曾討論此議題，並在5日將「不會核准名稱更動」的決議以正式信函通知中華奧會。

中華奧會在接到國際奧會來函後，已將該函轉給體育署、教育部、外交部、行政院等相關單位，沈依婷說：「公投不是中華奧會主導，我們也無法干涉，只能先將來函轉給相關單位，未來由適當單位視情況對外說明。」

國際奧會委員吳經國18日舉辦「奧林匹克30載感恩茶會」，會後受訪時提到，他認為必須尊重當年簽下的洛桑協議，並先以保障運動員參賽機會為首要考量。

吳經國認為，在洛桑協議的基礎上發展體育運動、能夠參與國際體育，是最重要的事，「選手在很多場合拿到很好的成績，那個時候人家稱呼我們會說是從台灣來的，這是對我們自然而然產生的認知；Chinese Taipei的名稱是當初協議上簽訂的，我們必須尊重。」（編輯：黃瑞弘）1070519

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