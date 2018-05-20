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陳時中抵日內瓦 獲頒公衛全球憲章大使

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陳時中抵日內瓦 獲頒公衛全球憲章大使

發稿時間：2018/05/20 03:12

最新更新：2018/05/20 03:12

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（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦19日專電）衛福部長陳時中今天率「世衛行動團」抵達日內瓦，首日即受到國際肯定，獲公共衛生協會世界總會頒發「公共衛生全球憲章大使」，他表示在受打壓時刻受獎備感光榮。

台灣因中國打壓未能受邀世界衛生大會（WHA），但國際給予高度肯定，公共衛生協會世界總會（WFPHA）主席摩爾（Michael Moore）今天頒發「公共衛生全球憲章大使」（Diplomat of the Global Charter）榮譽名銜給陳時中，肯定他衛生治理（Health Governance）成效卓著，及有效推動健康公平與促進健康照護體系永續發展。

陳時中受獎時提到台灣雖然不是世界衛生組織（WHO）會員，但致力貢獻國際社會，很遺憾被拒絕參與WHA，讓台下約百位出席受獎儀式的各國公衛人士印象深刻。

他會後受訪時表示，雖然獎項是頒給個人，但他是代表台灣受獎，且能夠受獎代表台灣公衛實力受到世界專業團體肯定，在受到打壓的此刻受獎備感光榮。

衛福部表示，WFPHA於1967年在日內瓦成立，是與世界衛生組織（WHO）具有正式關係的國際非政府組織，長期努力提升全球公共衛生體系，「公共衛生全球憲章大使」主要是表揚對全球衛生有貢獻或在其專業領域中實踐該憲章的醫衛專業人士。（編輯：劉學源）1070520

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