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夏月電價6月1日實施 省電達人省錢撇步大公開

發稿時間：2018/05/20 09:39

最新更新：2018/05/20 10:13

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zoom in 今年4月通過的新版電價費率，雖然8成住戶不受影響，但民眾緊盯荷包，深怕不留神電費跟著飆漲。（中央社檔案照片）今年4月通過的新版電價費率，雖然8成住戶不受影響，但民眾緊盯荷包，深怕不留神電費跟著飆漲。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳政偉台北20日電）夏月電價6月1日起實施，每度的電價會比非夏月高0%至27%不等，省電達人分享節電撇步，從「小地方省下大用電」，電費可從每期新台幣2萬多元，大減變成只有1/10。

今年4月通過的新版電價費率，住宅每月用電500度以下的電價不調整，非夏月部分501度至700度，每度調漲0.15元；701度至1000度，每度調漲0.18元；1001度以上，每度則調漲0.2元；由於電價採累進費率計算，如果當月用電超過500度，500度以下用電仍然不受影響。

雖然新電價上路，8成住戶不受影響，但民眾緊盯荷包，深怕不留神就電費跟著飆。台電祭出親戚朋友鬥陣來省電活動，許多省電達人也分享自己的節電撇步。

跟親戚朋友共5戶一起組隊參加省電活動的鐘燕羽告訴中央社記者，自己家裡有5口、3個房間，之前看到7、8月電費動輒7000多元，決定忍痛換掉舊的冰箱、冷氣、洗衣機，都改成節能家電產品，節能冷氣再搭配防曬窗簾，解決住家西曬問題，一期電費只要3000多元，幾乎省掉一半。

家事達人的楊賢英表示，節能最高指導原則就是「能不用就不用，能少用就少用。」她說，住家因為有6個房間，夏季電費十分驚人，曾經一期電費高達2萬多元，跟家人取得共識後，決定循序漸進來省電。

楊賢英的節電撇步從家中耗電量最多的家電下手，尤其是大家容易忽略的小家電，有可能是用電量飆高的原因之一。

她說，以客廳來說，只要將省電燈泡換成LED燈泡，照明部分就省下2/3用電。用電量最高的冷氣，原本搭配電風扇，改使用吊扇會讓散熱效果更好，加上睡覺前用濕布擦地板降溫，也可以讓室內氣溫涼爽。

楊賢英提醒，一般人常會用熱水瓶作為熱水來源，但往往待機保溫的時間才是最耗電的，若要熱水，用瓦斯爐燒水，再用保溫熱水瓶，單月就可減少40度，兩個月下來80度，相當於省下500多元的電費。

另外，大家庭常用的烘碗機，雖然是定時開關，但一個月下來用電可觀，夏天氣溫炎熱，可以讓碗盤自然晾乾後收起來，最環保省電。

楊賢英說，排油煙機也是耗電項目，如果夏天多利用水煮方式烹調蔬菜，放涼後食用，符合夏季餐飲清淡需求，也可減少使用排油煙機。

再來，除少開冰箱外，把內容物規劃好、食材分門別類，讓家人取用物品時快速有效率找到食物，節省開關時間與次數，就能相對減少用電。

她分享，像女生常用的吹風機，至少都要1500瓦以上，不要看它小小的，長頭髮的人吹乾頭髮若要半小時，用電跟冷氣不相上下。這時候搭配吸水性很強的毛巾，先確實擦乾再使用吹風機，效果事半功倍。

楊賢英說，家庭省電沒有大秘訣，都是從小地方節電起，影響家庭成員一起來節電。現在非夏月每期帳單約不到400元，夏月每期則是2000元不等。（編輯：林孟汝）1070520

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