/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 哈利王子會考白木屋安室奈美惠
>rss

21日汽油漲3角柴油漲4角 續創3年半新高

發稿時間：2018/05/20 12:03

最新更新：2018/05/20 13:33

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
中油公司宣布，依浮動油價機制計算，國內各式汽柴油自21日凌晨零時起，每公升分別調漲0.3元、0.4元。（中央社檔案照片）中油公司宣布，依浮動油價機制計算，國內各式汽柴油自21日凌晨零時起，每公升分別調漲0.3元、0.4元。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北20日電）中油公司宣布，依浮動油價機制計算，並以平穩機制平抑部分增幅後，國內各式汽柴油自週一凌晨零時起，每公升分別調漲0.3元、0.4元，油價連兩漲並續創3年半新高，民眾可提前加油省荷包。

調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升27.1元。

至於前波油價高點，是在2014年的11月10日，當時95無鉛汽油每公升達30.7元。

中油公司表示，依經濟部公布的油價平穩機制，以95無鉛汽油每公升零售價為標準，每公升30元至32.4元間，上漲時中油吸收25%漲幅，下跌時中油回收25%；每公升32.5元至34.9元間，上漲時中油吸收50%漲幅，下跌時中油回收50%。

依浮動油價機制，原本週一起95無鉛汽油將漲至每公升30.7元，但在計入緩漲扣除額後，調整後零售價為每公升30.5元，由中油吸收0.2元；柴油則自每公升26.7元調升為27.1元。（編輯：蘇志宗）1070520

延伸閱讀》油價創3年半新高 中油估近期應會回檔

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 油價中油
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌
國家人權博物館揭牌
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP