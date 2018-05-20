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日內瓦世衛健走活動 警方封殺台灣標語

發稿時間：2018/05/20 20:31

最新更新：2018/05/20 21:13

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世界衛生組織20日舉辦健走活動，台灣宣達團手持Taiwan標語遭警方阻止，並盤問協助報名的關懷地球基金會副總裁傅莉（左）。 中央社記者戴雅真日內瓦攝 107年5月20日世界衛生組織20日舉辦健走活動，台灣宣達團手持Taiwan標語遭警方阻止，並盤問協助報名的關懷地球基金會副總裁傅莉（左）。 中央社記者戴雅真日內瓦攝 107年5月20日

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦20日專電）世界衛生大會（WHA）明天開幕，世界衛生組織不但拒絕台灣參與，今天連一場健走活動都封殺民眾T恤及標語出現Taiwan，讓瑞士NGO團體都大喊不公平。

世界衛生組織（WHO）自2017年起連2年未邀請台灣參與，今年包括台灣聯合國協進會等民間團體，以及歐美台僑擴大人數前往日內瓦為台灣發聲，沒想到政治場合進不去，連台僑穿上Taiwan字樣T恤及手拿WHO support Taiwan標語都引來警察出面制止並要沒收。

今天上午在聯合國歐洲總部前的廣場有一場WHO舉辦的健走活動，各國逾1000人熱情參與，但台灣聯合國協進會的「2018台灣加入WHO宣達團」成員們持WHO support Taiwan及Taiwan support WHO標語進場時，有一名穿著運動服裝男子立刻將他們攔下，並要求沒收相關標語。

協助報名且同行的瑞士關懷地球基金會（Earth Focus Foundation）副總裁傅莉（Nicola Spafford Furey）隨即詢問這名運動裝男子的身分及證件，雙方言語一陣你來我往後，2名警察前來查問，要求傅莉出示證件，但看到現場有媒體拍攝，於是將傅莉帶到另一端問話。

最後警方要求參與活動成員不得持政治性標語，也不得露出Taiwan字樣T恤後才放行。

傅莉事後接受中央社訪問時表示，她向警方表示事前已經註冊，警方詢問到底要在這裡做什麼，但她回答大家只是要參加健行，警方很擔心會出現任何示威，因此要求不能造成任何問題。

她說，實在很不懂為何一個國際組織竟會踢走一個國家。

今天的健行活動包括歐美台僑及世衛宣達團等逾100人參與，衛生福利部長陳時中及民主進步黨立法委員吳焜裕也在途中會合，參與者在明天即將開幕的WHA會場萬國宮外高喊WHO support Taiwan及Taiwan go go go等口號。（編輯：郭中翰）1070520

世界衛生組織20日舉辦健走活動，衛福部長陳時中（右3）與台灣宣達團在萬國宮外高喊WHO support Taiwan口號。中央社記者戴雅真日內瓦攝　107年5月20日世界衛生組織20日舉辦健走活動，衛福部長陳時中（右3）與台灣宣達團在萬國宮外高喊WHO support Taiwan口號。中央社記者戴雅真日內瓦攝　107年5月20日

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