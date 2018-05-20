世界醫師會晤陳時中 力挺台灣參與WHA

世界衛生大會（WHA）開會前夕，世界醫師會表達對台灣的支持，理事會主席何文（中）和秘書長克洛伯（前左2）與衛生福利部長陳時中（前左3）會面，力挺台灣參與WHA。中央社記者戴雅真日內瓦攝 107年5月20日
（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦20日專電）世界衛生大會（WHA）開會前夕，世界醫師會表達對台灣的支持，除與衛生福利部長陳時中會面，也重申世界衛生組織應該邀請台灣，就「全民健康覆蓋」提供意見。
世界醫師會（WMA）近日發布新聞稿，表達挺台參與WHA立場。新聞稿表示，WMA已聯合致函給世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），表示「無法接受」將台灣排除在世界衛生大會之外。
WMA會長橫倉義武與理事會主席何文（Aridis Hoven）在信中表示，台灣作為觀察員參與大會多年，去年卻被拒絕參與，世界醫師會關切台灣參與WHO活動可能將極度受限。這些限制的背後「完全是政治因素」，身為醫師，「我們拒絕讓全球健康成為政治操作的工具」。
何文與WMA秘書長克洛伯（Otmar Kloiber）今天上午也與陳時中會面，表達力挺台灣的立場。
克洛伯會後受訪表示，雖然台灣是個小國，卻給予國際社會相當大的付出，世界醫師會當然希望這能持續下去，「不只台灣需要世界衛生組織，世界衛生組織也需要台灣」。
他說，世界醫師會與台灣醫師會（中華民國醫師公會全國聯合會）曾合作舉辦許多活動，這無關政治，而是要彰顯「台灣在地圖上，台灣的醫師也在地圖上，是醫療界有執行力且堅實的一份子。」
克洛伯表示，世界醫師會與台灣醫師會22日將合辦「全民健康覆蓋」（UHC）論壇。台灣經驗展現了UHC能在短時間內達成。他認為WHO如果需要一個好案例，正應該挑選台灣，台灣能提供很好的意見，讓其他國家達成全民健康覆蓋。
陳時中表示，世界醫師會對台灣一直非常支持，這次也特別致信給世衛組織秘書長，表達強烈支持台灣參加WHA的意願。前段時間WHO要求WMA更改台灣的名字，世界醫師會堅定拒絕，非常感謝他們的支持。
台灣醫師會理事長、民主進步黨立委邱泰源表示，台灣醫師會與世界醫師會共同的理念是，健康照顧不分國界。一路來走，台灣醫師會不但為台灣的民眾，也為世界的人類在努力，世界醫師會都看得很清楚，給我們很大的支持，而且這友情可以一直持續下去。
台灣醫師會秘書長王必勝表示，他感受到世界醫師會今年對台灣的支持度提高許多，例如這是首次在世界衛生大會期間於日內瓦舉辦合作論壇，足見世界醫師會對台灣的支持。（編輯：郭中翰）1070520
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