世界醫師會晤陳時中 力挺台灣參與WHA

世界衛生大會（WHA）開會前夕，世界醫師會表達對台灣的支持，理事會主席何文（中）和秘書長克洛伯（前左2）與衛生福利部長陳時中（前左3）會面，力挺台灣參與WHA。中央社記者戴雅真日內瓦攝 107年5月20日