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陳時中：傳染病無國界 台灣角色重要

發稿時間：2018/05/21 05:04

最新更新：2018/05/21 07:53

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衛生福利部長陳時中(中)20日晚間在外交部酒會表示，一旦危險傳染病爆發，台灣將扮演重要防疫角色。這對全世界而言至關重要，因為傳染病無國界。中央社記者戴雅真日內瓦攝 107年5月21日衛生福利部長陳時中(中)20日晚間在外交部酒會表示，一旦危險傳染病爆發，台灣將扮演重要防疫角色。這對全世界而言至關重要，因為傳染病無國界。中央社記者戴雅真日內瓦攝 107年5月21日

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦20日專電）衛生福利部長陳時中今晚在外交部酒會表示，一旦危險傳染病爆發，台灣將扮演重要防疫角色。這對全世界而言至關重要，因為傳染病無國界。

外交部晚間舉行歡迎酒會，貝里斯、布吉納法索、薩爾瓦多、瓜地馬拉、海地、教廷、宏都拉斯、吉里巴斯、馬紹爾、諾魯、尼加拉瓜、聖文森、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、索羅門群島、帛琉、巴拉圭、史瓦帝尼、吐瓦魯等友邦均派代表與會。

駐日內瓦辦事處長陳龍錦表示，雖然因為台灣遭受到的霸凌，他有時會感到受挫，但由於台灣國內及國際對台灣參與世界衛生大會（WHA）的支持，他仍抱持希望。國內有跨黨派支持，國際上則有友邦及國際組織的支持，例如世界醫師會、國際護理協會等。健康是人權，而台灣2300萬人民不能被遺漏。

陳時中致詞指出，世界衛生組織（WHO）今年繼續將台灣排除在外，不僅是對台灣的不公正，也背離WHO憲章。台灣的參與並非基於政治，而是基本人權。

他強調，台灣位處亞洲中心，往來遊客眾多。一旦危險傳染病爆發，台灣將扮演重要防疫角色。這對全世界而言至關重要，因為傳染病無國界。

馬紹爾衛生部長卡內克（Kalani Kaneko）表示，不僅台灣需要WHO，他也真切地認為，WHO也需要台灣。WHO今年選擇的口號「全民健康（Health for all-all for health）」，這代表健康沒有疆界，需要推及地球上每個人，各國領導人應該致力達成這項目標。（編輯：嚴思祺）1070521

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