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大谷翔平優質先發奪第4勝 終止天使5連敗

發稿時間：2018/05/21 08:26

最新更新：2018/05/21 08:59

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美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊20日對上坦帕灣光芒隊，日籍二刀流球星大谷翔平先發主投，拿下個人第4勝。（共同社提供）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊20日對上坦帕灣光芒隊，日籍二刀流球星大谷翔平先發主投，拿下個人第4勝。（共同社提供）

（中央社記者曹宇帆安那罕20日專電）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊，今天在安那罕主場與坦帕灣光芒隊4連戰最後一場，由日籍二刀流球星大谷翔平先發主投，他的優質表現奪下個人第4勝，也終止天使5連敗。

天使與光芒在安那罕主場的4連戰，前3場天使一勝難求，最後一場輪由大谷翔平先發主投，3局上光芒的費爾德（Johnny Field）擊出陽春全壘打，天使落後。

不過大谷翔平立即回穩，先三振史班（Denard Span），再連續讓光芒打者擊出內野滾地與外野飛球，3人出局，結束這個半局。

此後大谷翔平越投越穩，退場時共投出110球，其中68球是好球，被擊出包括全壘打在內的6支安打，三振打者9人次，由他主投的局數裡，除了第7局，都有打者被三振。

雖然他沒有飆出時速3位數的速球，但是以滑球、指叉球與曲球交互運用，有效遏止光芒的攻勢，他退場時，天使4比2領先，防禦率降至3.35。

之後天使由安德森（Justin Anderson）接手，化解8局上，光芒2出局一、二壘有人的攻勢，8局下馬多納多（Martin Maldonado）追加陽春全壘打，拉開比分差距，最後天使5比2獲勝，也終止5連敗。（編輯：陳俊碩）1070521

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